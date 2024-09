Ersatzgeschwächtes Hatlerdorf in Riefensberg chancenlos!

Details Sonntag, 08. September 2024 00:32

In der 5. Runde der Vorarlbergliga konnte der SC Elektro Graf Hatlerdorf sieben Ausfälle beim Fliesen Jams FC Riefensberg nicht kompensieren und hat klar mit 1:6 verloren. Leader Großwalsertal hat mit einem 3:0 gegen Andelsbuch nichts anbrennen lassen. Auch Verfolger Bizau holt mit einem 2:1 gegen Schwarzenberg drei Punkte.

Blitzstart des FC Riefensberg

Kaum hatte das Spiel begonnen, da klingelte es bereits im Kasten der Gäste. In der 4. Minute war es Samir Luiz Sganzerla, der den FC Riefensberg mit einem frühen Tor in Führung brachte. Nur zwei Minuten später konnte Julian Birgfellner das 2:0 nachlegen und die Weichen frühzeitig auf Sieg stellen. Der Druck auf SC Hatlerdorf nahm weiter zu, und die Abwehr der Gäste hatte Mühe, dem Sturmlauf der Heim-Mannschaft standzuhalten.

Der FC Riefensberg setzte sein druckvolles Spiel fort und erhöhte in der 15. Minute durch Niklas Fink auf 3:0. Die Mannschaft von SC Hatlerdorf wirkte zunehmend verunsichert und konnte kaum eigene Akzente setzen. Kurz vor der Halbzeitpause war es erneut Dennis Schwarz, der in der 43. Minute das 4:0 erzielte und damit für eine komfortable Halbzeitführung sorgte.

Keine Gnade in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause zeigte der FC Riefensberg, dass sie noch nicht genug hatten. Bereits in der 48. Minute markierte Niklas Fink seinen zweiten Treffer des Tages und baute die Führung auf 5:0 aus. SC Hatlerdorf fand weiterhin kein Mittel gegen die starken Gastgeber und musste in der 61. Minute erneut ein Tor hinnehmen. Diesmal war es Dennis Schwarz, der ebenfalls seinen zweiten Treffer erzielte und das Ergebnis auf 6:0 schraubte.

Erst in der 67. Minute gelang es SC Hatlerdorf, ein Lebenszeichen zu setzen. Yves Henri Simic erzielte den Ehrentreffer zum 6:1, doch dieser kam viel zu spät, um das Spiel noch einmal spannend zu machen. Der FC Riefensberg verwaltete das Ergebnis in der verbleibenden Spielzeit souverän und ließ keine weiteren gefährlichen Aktionen der Gäste zu. Das Spiel endete schließlich mit einem hochverdienten 6:1 Sieg für den FC Riefensberg.

Mit diesem deutlichen Heimsieg festigt der FC Riefensberg seine Position in der Vorarlbergliga und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. SC Hatlerdorf hingegen muss nach dieser klaren Niederlage die richtigen Schlüsse ziehen und in den kommenden Spielen eine Reaktion zeigen.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Graf Hatlerdorf: „Meine Mannschaft hat die ersten zwanzig Minuten total verschlafen und wurde durch jede Aktion mit einem Gegentor bestraft. Heute hat man gemerkt, dass wir sieben Ausfälle nicht mit derselben Qualität ausgleichen können. Vom Kreuzbandriss bis zum Syndesmosebandriss plagen uns aktuell eigentlich nur grobe Verletzungen. Unser kleiner Kader leidet daher auch extrem an den Verletzungen und muss nun näher zusammenrücken.

Wir werden aber ganz ruhig weiterarbeiten und wissen, was wir können, wenn alle Spieler an Board sind. Dies sollte dann in den nächsten drei bis vier Wochen endlich der Fall sein. Bis dahin sollen und müssen es die Jungen richten und noch ganz viel lernen. Für uns ist es ein Prozess und wir müssen die Spieler entwickeln, das ist das Ziel. Das Positive ist, dass wir nächste Woche schon die Möglichkeit haben, die Punkte zu Hause zu holen!“

Vorarlbergliga: Riefensberg : Hatlerdorf - 6:1 (4:0)

67 Yves Henri Simic 6:1

61 Dennis Schwarz 6:0

48 Niklas Fink 5:0

43 Dennis Schwarz 4:0

15 Niklas Fink 3:0

6 Julian Birgfellner 2:0

4 Samir Luiz Sganzerla 1:0

