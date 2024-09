Bizau mit starker erste Hälfte gegen Schwarzenberg

Details Montag, 09. September 2024 13:38

In der 5. Runde der Vorarlbergliga setzen sich die Top-3 ohne Ausnahme durch. Leader Großwalsertal gewinnt gegen Andelsbuch 3:0, Bizau bezwingt Schwarzenberg nach einer dominanten ersten Hälfte mit 2:1 und Sulz gewinnt in Koblach 4:2. Am Samstag, dem 14.9.24, kommt es um 17 Uhr zum Gipfeltreffen zwischen Sulz und Bizau, Großwalsertal spielt am Sonntag um 11 Uhr in Schwarzenberg.

Blitzstart für FC Bizau

Das Spiel begann mit hoher Intensität, und der FC Bizau zeigte früh seine Ambitionen. In der 18. Minute brachte Uelder Barbosa Mendes die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung. Nur acht Minuten später konnte Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira mit einem weiteren Treffer nachlegen und den FC Bizau mit 2:0 in Führung bringen. Die Gäste aus Schwarzenberg hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und wurden von der Offensive des FC Bizau überrannt.

Die erste Halbzeit war geprägt von einer klaren Dominanz der Heimmannschaft. Der FC Schwarzenberg fand kaum Mittel, um die Abwehr des FC Bizau zu überwinden, und so ging es mit einem komfortablen Vorsprung für die Gastgeber in die Pause.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit begann mit einer gelb-roten Karte für David vom FC Bizau in der 51. Minute, was das Spiel für die Gastgeber deutlich erschwerte. Der FC Schwarzenberg witterte seine Chance und erhöhte den Druck. In der 62. Minute kam es zu einem Eklat auf der Ersatzbank des FC Schwarzenberg, was zu einer kurzen Spielunterbrechung führte. Der sportliche Leiter des FC Schwarzenberg, Feuerstein, erhielt in der 67. Minute die rote Karte wegen Tätlichkeit, was die Spannung weiter steigerte.

Die Partie wurde zunehmend ruppiger, und die Emotionen kochten hoch. In der 88. Minute gelang es schließlich Martin Peter, den Anschlusstreffer für den FC Schwarzenberg zu erzielen. Das Tor zum 2:1 brachte die Gäste wieder ins Spiel und sorgte für eine nervenaufreibende Schlussphase.

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit musste Martin Peter nach einer gelb-roten Karte in der 90. Minute den Platz verlassen, was die Chancen des FC Schwarzenberg weiter schmälerte. Trotz intensiver Bemühungen der Gäste konnte der FC Bizau den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Lukas Katnik, Trainer Kaufmann Bausysteme FC Bizau: „Die erste Halbzeit haben wir in allen Belangen dominiert. Ballbesitz, Chancen, fußballerisch und im Positionsspiel. Leider haben wir die Chancen zum 3:0, 4:0 und 5:0 nicht verwertet. Der Gegner agierte nur mit langen Bällen, so etwas ist in Bizau immer gefährlich. Die zweite Halbzeit war recht turbulent- Eine gelb-rote Karte haben wir in der 50. Minute bekommen. Weiterhin kamen nur lange Bälle vom Gegner - wir hatten dann aber im Ballbesitz wenig Entlastung. Ein abgefälschter Schuss zum 2:1 brachte nochmals Spannung in die Partie. Danach ließen wir bis auf einen Kopfball nichts mehr zu!“

Vorarlbergliga: Bizau : Schwarzenberg - 2:1 (2:0)

88 Martin Peter 2:1

26 Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira 2:0

18 Uelder Barbosa Mendes 1:0

