Deutlicher Sieg für FC Hörbranz gegen SV Frastanz

In der 5. Runde der Vorarlbergliga (V) trafen der Keckeis Installationen SV Frastanz und der RUPP FOOD Austria FC Hörbranz aufeinander. Die Gäste aus Hörbranz dominierten das Spiel über weite Strecken und sicherten sich mit einem überzeugenden 1:5-Auswärtssieg drei wichtige Punkte. Trotz eines kämpferischen Auftritts der Gastgeber war der SV Frastanz dem starken Angriffsspiel der Gäste nicht gewachsen.

FC Hörbranz setzt frühe Akzente

Von Beginn an übernahm der FC Hörbranz die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der 37. Minute fiel das erste Tor der Partie, als Selim Kum für die Gäste traf und somit das 0:1 markierte. Der Treffer verlieh Hörbranz zusätzlichen Schwung, und so war es keine Überraschung, dass kurz vor der Halbzeitpause ein weiteres Tor folgte. Bahadir Mehmet Gündogdu nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Frastanz und erzielte in der 45. Minute das 0:2. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einem Tor für den FC Hörbranz. Selim Kum traf erneut, diesmal in der 53. Minute, und erhöhte auf 0:3. Die Heimmannschaft versuchte zwar, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch die Gäste aus Hörbranz agierten weiterhin konsequent und ließen wenig zu.

Frastanz verkürzt, Hörbranz antwortet

In der 59. Minute gelang dem SV Frastanz jedoch der Anschlusstreffer. David Stigger erzielte das 1:3 und brachte somit kurzfristig etwas Hoffnung zurück ins Spiel der Hausherren. Der Jubel war allerdings nur von kurzer Dauer, denn der FC Hörbranz stellte den alten Abstand schnell wieder her. In der 65. Minute traf Aaron Fleischhacker zum 1:4 und dämpfte die Hoffnungen der Gastgeber, doch noch einmal zurück ins Spiel zu finden.

Das Spiel war damit praktisch entschieden, doch der FC Hörbranz setzte noch einen drauf. Sebastian Filler schoss in der 77. Minute das 1:5 und machte den deutlichen Sieg der Gäste perfekt. Der SV Frastanz fand in der Schlussphase keine Antwort mehr auf die Dominanz der Gäste, und so endete das Spiel mit einem klaren 1:5.

Insgesamt zeigte der RUPP FOOD Austria FC Hörbranz eine beeindruckende Leistung und unterstrich seine Ambitionen in der Vorarlbergliga. Der SV Frastanz hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu formieren und die richtigen Schlüsse ziehen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreicher aufzutreten.

