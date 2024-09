Coach von Hatlerdorf nach Niederlage gegen Frastanz: „Geduldig bleiben!“

Details Samstag, 14. September 2024 23:04

Drei Leistungsträger, die kommende Woche wieder zur Verfügung stehen, werden den SC Elektro Graf Hatlerdorf in Runde sieben der Vorarlbergliga sicherlich verstärken. In Runde sechs musste eine Heimniederlage im Ausmaß von 0:2 gegen Keckeis Installationen SV Frastanz hingenommen werden. Frastanz hat sich damit aus der Abstiegszone auf Platz zwölf nach oben verbessert. Hatlerdorf musste die rote Laterne übernehmen. Leader Großwalsertal spielt erst am Sonntag ab 11 Uhr in Schwarzenberg. Zumindest 24 Stunden hat Bizau mit einem 4:0 in Sulz die Tabellenführung übernommen.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann mit einem druckvollen Start beider Mannschaften, die jeweils versuchten, die Oberhand zu gewinnen. In der 19. Minute fiel dann das erste Tor der Partie zugunsten der Gäste. David Gassner vom SV Frastanz nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive des SC Hatlerdorf aus und erzielte den Treffer zum 1:0. Dieser frühe Rückstand setzte den SC Hatlerdorf unter Druck, doch die Heimmannschaft konnte keine zwingenden Chancen kreieren, um den Ausgleich zu erzielen.

Die restliche erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und Bemühungen des SC Hatlerdorf, wieder ins Spiel zurückzufinden. Allerdings stand die Abwehr des SV Frastanz sehr stabil und ließ kaum gefährliche Aktionen der Heimmannschaft zu. Somit ging es mit einer knappen 1:0-Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.

SV Frastanz legt nach!

Nach dem Seitenwechsel setzte der SC Hatlerdorf alles daran, den Rückstand aufzuholen. Doch in der 55. Minute kam es zu einem weiteren Rückschlag für die Gastgeber. Niklas Wieser vom SV Frastanz konnte eine sich bietende Gelegenheit nutzen und markierte das 2:0 für sein Team. Dieser Treffer verstärkte die Kontrolle des SV Frastanz über das Spielgeschehen.

Trotz dieses erneuten Rückschlags gab der SC Hatlerdorf nicht auf und versuchte weiterhin, den Anschluss zu finden. Die Bemühungen blieben jedoch erfolglos, da die Abwehr des SV Frastanz keine Schwächen zeigte und die Gastgeber immer wieder an der stabilen Defensivarbeit scheiterten. Das Spiel verlagerte sich zunehmend ins Mittelfeld, wo beide Teams um die Vorherrschaft kämpften, jedoch ohne nennenswerte Chancen auf beiden Seiten.

Die Zeit lief gegen den SC Hatlerdorf, und auch in der Schlussphase gelang es ihnen nicht, das Bollwerk des SV Frastanz zu durchbrechen. Als der Schlusspfiff ertönte, stand der 2:0-Auswärtssieg des SV Frastanz fest. Die Mannschaft von SC Hatlerdorf konnte an diesem Tag nicht ihr volles Potenzial abrufen und musste sich letztendlich dem effektiveren Team geschlagen geben.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Graf Hatlerdorf: „Wir waren bemüht, konnten den Kunstrasen aber nicht als Vorteil für uns nutzen. Wir sind eigentlich gut gestartet und hatten viel Kontrolle über das Spiel. Wir konnten den Ballbesitz leider nicht in Torchancen umwandeln und sind somit verdient als Verlierer vom Platz. Kommende Woche kehren Gott sei Dank wieder drei Leistungsträger zurück und das verschafft uns ein bisschen Luft. Geduldig bleiben und weitermachen heißt die Devise!“

Vorarlbergliga: Hatlerdorf : Frastanz - 0:2 (0:1)

55 Niklas Wieser 0:2

19 David Gassner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.