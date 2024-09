Bizau holt mit 4:0 in Sulz die Tabellenführung!

Details Montag, 16. September 2024 23:13

In der 6. Runde der Vorarlbergliga konnte sich der Kaufmann Bausysteme FC Bizau die Tabellenführung holen. Mit einem ungefährdeten und absolut verdienten 4:0 im Spitzenspiel beim FC Renault Malin Sulz steht Bizau ganz oben. Großwalsertal muss sich nämlich überraschend in Schwarzenberg mit 1:2 geschlagen geben. Am Tabellenende konnte Frastanz mit einem 2:0 im Kellerduell in Hatlerdorf die rote Laterne an den bezwungenen Gegner weitergeben. Platz acht und vierzehn trennen allerdings nur drei Punkte!

Blitzstart von FC Bizau

Gleich in der sechsten Minute gelang dem FC Bizau ein perfekter Auftakt. Luca Meusburger traf zum 0:1 und setzte damit früh ein Zeichen für die Gäste. Die Sulzer Mannschaft schien von diesem frühen Gegentreffer überrascht und konnte sich zunächst kaum erholen. Nur fünf Minuten später, in der 11. Minute, erhöhte Uelder Barbosa Mendes auf 0:2 für den FC Bizau. Damit war der Start des Spiels ganz nach dem Geschmack der Gäste verlaufen.

Der FC Sulz versuchte in der Folge, Ordnung in das eigene Spiel zu bringen und sich gegen die dominanten Gäste zu behaupten. Doch die Bizauer zeigten sich in allen Belangen überlegen und ließen den Gastgebern kaum Raum für eigene Angriffe. Die Verteidigung des FC Bizau stand sicher, während ihre Offensive immer wieder für Gefahr sorgte.

Fortsetzung der Bizauer Dominanz

Nach der Pause ging es in ähnlicher Weise weiter. In der 54. Minute war es erneut Uelder Barbosa Mendes, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 0:3 markierte. Die Sulzer Abwehr fand auch hier keine Mittel gegen die schnellen und präzisen Angriffe der Gäste. Mendes bewies erneut seine Torjägerqualitäten und machte damit seine starke Leistung an diesem Tag deutlich.

Der FC Sulz kämpfte weiterhin, doch ohne nennenswerten Erfolg. Die wenigen Chancen, die sie herausspielen konnten, wurden entweder von der stabilen Abwehr der Gäste vereitelt oder nicht konsequent genutzt. Der FC Bizau hingegen spielte souverän weiter und ließ keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen.

In der 62. Minute setzte Lukas Katnik den Schlusspunkt zum 0:4. Ein weiteres gut herausgespieltes Tor der Gäste, das die Verteidigung des FC Sulz erneut alt aussehen ließ. Katnik nutzte seine Chance eiskalt und besiegelte damit die endgültige Entscheidung in diesem Spiel.

In den verbleibenden Minuten verwaltete der FC Bizau das Ergebnis geschickt. Der FC Sulz konnte keine entscheidenden Akzente mehr setzen und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben. Mit dem Abpfiff in der 90. Minute stand das 0:4 fest, ein Ergebnis, das die Überlegenheit des FC Bizau in dieser Partie klar widerspiegelte.

Lukas Katnik, Trainer Kaufmann Bausysteme FC Bizau: „Wir waren gegen den Überraschungsaufsteiger über neunzig Minuten dominant - hätten weitaus höher gewinnen können. Wir hatten sehr viel Ballbesitz gehabt und sind immer wieder hinter ihre letzte Kette gekommen und haben so viele Chancen vorgefunden.

Klasse Leistung meiner Mannschaft! Die Chancenauswertung ist bei uns allerdings ein leidiges Thema, aber solange wir zu vielen Chancen kommen und diese uns auch herausspielen und nicht durch Zufall entstehen, bin ich optimistisch, dass wir früher oder später auch wieder mehr Tore schießen. Alles in allem bin ich sehr zufrieden!“

Vorarlbergliga: FC Sulz : Bizau - 0:4 (0:2)

62 Lukas Katnik 0:4

54 Uelder Barbosa Mendes 0:3

11 Uelder Barbosa Mendes 0:2

6 Luca Meusburger 0:1

