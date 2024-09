Drei Treffer von Martin Bartolini und Philipp Stoss für Fussach gegen Koblach!

Details Montag, 16. September 2024 00:02

Der SC Fussach feierte einen überwältigenden 6:0-Sieg gegen den FC Koblach in der 6. Runde der Vorarlbergliga. Martin Bartolini und Philipp Stoss waren die herausragenden Spieler des Abends, indem sie alle Tore für das Heimteam erzielten. Der SC Fussach zeigte eine eindrucksvolle Leistung, die ihnen den verdienten Sieg einbrachte.

Frühe Führung durch Martin Bartolini

Bereits in der 20. Minute ging der SC Fussach durch ein Tor von Martin Bartolini in Führung. Bartolini zeigte sich eiskalt vor dem Tor und nutzte eine frühe Gelegenheit, um seine Mannschaft in Führung zu bringen. Die Abwehr von FC Koblach hatte Mühe, den schnellen und präzisen Angriffen des SC Fussach standzuhalten.

Das Heimteam blieb auch nach dem Führungstreffer druckvoll und kontrollierte das Spielgeschehen. In der 39. Minute war es erneut Martin Bartolini, der den Ball im Netz versenkte und somit auf 2:0 erhöhte. Mit diesem beruhigenden Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Philipp Stoss übernimmt das Zepter

Nach der Pause blieb der SC Fussach weiterhin die dominierende Mannschaft. Philipp Stoss, der bereits in der ersten Halbzeit einige gute Aktionen hatte, nahm nun das Heft in die Hand. In der 67. Minute erzielte er das 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Doch Stoss war noch lange nicht fertig. Nur elf Minuten später, in der 78. Minute, traf er erneut und baute die Führung auf 4:0 aus. Der FC Koblach schien zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und konnte dem Offensivdrang des SC Fussach nichts entgegensetzen.

In der 83. Minute machte Philipp Stoss seinen Hattrick perfekt und erzielte das 5:0. Der SC Fussach spielte sich in einen Rausch, während der FC Koblach nur noch darum bemüht war, die Niederlage in Grenzen zu halten.

Abschluss durch Bartolini

Den Schlusspunkt setzte erneut Martin Bartolini, der in der 87. Minute zum 6:0-Endstand traf. Damit sicherte er sich seinen dritten Treffer des Abends und krönte seine herausragende Leistung. Der SC Fussach konnte in den letzten Minuten das Spiel souverän zu Ende bringen und den deutlichen Sieg einfahren.

In der Nachspielzeit gab es keine weiteren Ereignisse, und so endete das Spiel mit einem beeindruckenden 6:0 für den SC Fussach. Mit diesem Sieg untermauert der SC Fussach seine Ambitionen in der Vorarlbergliga und sendet eine klare Botschaft an die Konkurrenz.

Vorarlbergliga: Fussach : Koblach - 6:0 (2:0)

87 Martin Bartolini 6:0

83 Philipp Stoss 5:0

78 Philipp Stoss 4:0

67 Philipp Stoss 3:0

39 Martin Bartolini 2:0

20 Martin Bartolini 1:0

