Fussach mit Auswärtsdreier gegen Sulz!

In einer spannenden Partie der 7. Runde der Vorarlbergliga konnte der SC Fussach einen souveränen 3:0-Auswärtssieg gegen den FC Sulz einfahren. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste mit zwei Toren den Grundstein für ihren Erfolg, ehe sie in der Schlussphase der Partie das dritte Tor nachlegten. Der FC Sulz fand keine Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Gäste und musste sich am Ende klar geschlagen geben.

SC Fussach geht früh in Führung

Das Spiel begann mit einem schnellen und offensiven Ansatz beider Mannschaften. Bereits in der 16. Minute gelang dem SC Fussach der erste Treffer des Spiels. Philipp Stoss nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr des FC Sulz eiskalt aus und schob den Ball zum 0:1 ein. Die frühe Führung gab den Gästen Sicherheit und sie übernahmen zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen.

Der FC Sulz versuchte zwar, schnell zu reagieren und den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des SC Fussach stand sicher und ließ nur wenige gefährliche Aktionen zu. Stattdessen erhöhten die Gäste in der 25. Minute auf 0:2. Ljupko Vrljic war zur Stelle und verwertete eine Hereingabe mit einem präzisen Schuss ins Netz. Der FC Sulz wirkte nach diesem zweiten Gegentreffer verunsichert und konnte sich bis zur Halbzeitpause nicht mehr entscheidend vor das gegnerische Tor spielen.

Fussach macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Der SC Fussach kontrollierte weiterhin das Spiel und ließ den FC Sulz kaum zur Entfaltung kommen. Die Gastgeber bemühten sich zwar, zurück ins Spiel zu finden, aber die Abwehr der Gäste stand weiterhin sicher und ließ keine gefährlichen Abschlüsse zu.

In der 84. Minute setzte der SC Fussach den Schlusspunkt unter die Partie. Martin Schwärzler erzielte das 0:3 und sorgte damit endgültig für die Entscheidung. Nach einem schnellen Konterangriff schloss Schwärzler gekonnt ab und besiegelte den Auswärtssieg seines Teams. In den verbleibenden Minuten passierte nicht mehr viel und der SC Fussach brachte den Sieg souverän über die Zeit.

Mit diesem klaren 3:0-Erfolg setzt der SC Fussach ein deutliches Zeichen in der Vorarlbergliga und kann mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Spiele gehen. Der FC Sulz hingegen muss sich nach dieser Niederlage schnell wieder sammeln und an den Schwächen arbeiten, um in den nächsten Partien erfolgreicher zu agieren.

Vorarlbergliga: FC Sulz : Fussach - 0:3 (0:2)

84 Martin Schwärzler 0:3

25 Ljupko Vrljic 0:2

16 Philipp Stoss 0:1

