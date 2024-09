Großwalsertal gewinnt das direkte Duell um die Tabellenführung in Bizau!

Details Dienstag, 24. September 2024 01:54

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal steht an der Tabellenspitze der Vorarlbergliga. 4:0 gewinnt Großwalsertal in der 7. Runde der Vorarlbergliga beim Kaufmann Bausysteme FC Bizau und setzt sich an die Tabellenspitze. Hittisau verpasst die Chance noch näher an Bizau heranzukommen. Nur ein 1.1 zu Hause gegen Schwarzenberg.

Blitzstart für SPG Großwalsertal

Gleich zu Beginn der Partie zeigte die SPG Großwalsertal, dass sie gekommen waren, um zu gewinnen. Bereits in der dritten Spielminute setzte Maximilian Burtscher ein frühes Zeichen und brachte sein Team mit einem präzisen Schuss mit 0:1 in Führung. Diese frühe Führung schien den Gästen zusätzlichen Auftrieb zu verleihen, während die Spieler von FC Bizau noch nach ihrem Rhythmus suchten.

Nur 16 Minuten später war es erneut die SPG Großwalsertal, die den Druck erhöhte. Jordan Türtscher nutzte eine sich bietende Gelegenheit und erhöhte in der 19. Minute auf 0:2. Die Defensive des FC Bizau wirkte in dieser Phase überfordert und konnte dem schnellen Kombinationsspiel der Gäste nur wenig entgegensetzen.

In der 26. Spielminute folgte dann der nächste Rückschlag für das Heimteam. Johannes Kaufmann markierte das 0:3 und ließ damit die Hoffnungen der Gastgeber auf eine Wende schon frühzeitig schwinden. Der FC Bizau fand auch in der Folgezeit kein Mittel gegen die stark aufspielenden Gäste und musste sich zur Halbzeit mit einem deutlichen Rückstand abfinden.

SPG Großwalsertal kontrolliert das Spiel

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Die SPG Großwalsertal zeigte weiterhin eine souveräne Leistung und ließ den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen. In der 52. Minute setzte Jordan Türtscher mit seinem zweiten Treffer des Abends den Schlusspunkt. Mit dem 0:4 war die Partie endgültig entschieden und die SPG Großwalsertal konnte sich entspannt zurücklehnen.

Die restliche Spielzeit verstrich ohne weitere Tore, obwohl beide Teams noch einige Chancen hatten. Der FC Bizau bemühte sich zwar um Ergebniskosmetik, konnte jedoch die gut organisierte Abwehr der SPG Großwalsertal nicht mehr überwinden. Die Gäste hingegen spielten die letzten Minuten routiniert herunter und ließen keinen Zweifel daran, dass sie als verdienter Sieger vom Platz gehen würden.

Nach einer kurzen Nachspielzeit von drei Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie. Der SPG Großwalsertal feierte einen verdienten 0:4-Auswärtssieg und zeigte dabei eine beeindruckende Vorstellung. Die Gastgeber aus Bizau hingegen müssen diese deutliche Niederlage schnell abhaken und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

Lukas Katnik, Trainer Kaufmann Bausysteme FC Bizau: „Gegen eine kompakte Mannschaft leider keine Mittel gefunden. Vermutlich spricht jede Statistik für uns - trotzdem 0:4 verloren. Großes Kompliment an Walsertal. Einsatz und Wille ist vorbildlich!“

Vorarlbergliga: Bizau : Großwalsertal - 0:4 (0:3)

52 Jordan Türtscher 0:4

26 Johannes Kaufmann 0:3

19 Jordan Türtscher 0:2

3 Maximilian Burtscher 0:1

