Hatlerdorf mit deutlicher Niederlage bei den SC Austria Lustenau Amateuren

Details Dienstag, 24. September 2024 04:44

In der 7. Runde der Vorarlbergliga konnten die SC Austria Lustenau Amateure den höchsten Sieg feiern. 6:0 gegen den SC Elekto Graf Hatlerdorf! Das Spitzenspiel zwischen Großwalsertal und Bizau brachte einen Führungswechsel in der Tabelle. Großwalsertal steht nach einem 4:0 ganz oben. Hatlerdorf und Höchst befinden sich in der roten Zone, haben nur mehr direkten Kontakt zu Koblach und Andelsbuch. Das restliche Feld ist schon ein wenig enteilt.

Frühe Führung durch Nathan Falconnier

Das Spiel begann mit einer starken Phase der Austria Lustenau Amat., die bereits in der 3. Minute das erste Mal gefährlich wurden. Nach einer Ecke traf Au Yeoung die Stange, und der Nachschuss von Banoglu wurde vom Torwart festgehalten. Diese erste Druckphase führte in der 19. Minute zum Erfolg: Nathan Falconnier köpfte nach einem Eckball sauber zum 1:0 ein.

Nur drei Minuten später wurde Twumasi im Strafraum gefoult, und Enes Koc verwandelte den fälligen Elfmeter mühelos zum 2:0. Die Gastgeber setzten ihre Dominanz fort und kamen zu weiteren Chancen. In der 31. Minute versuchte Banoglu es mit einem Distanzschuss, der unsicher, aber doch gehalten wurde. Melih Akbulut, der schon mehrfach auffiel, erzielte schließlich in der 39. Minute das 3:0.

Austria Lustenau Amat. setzt Serie in der zweiten Halbzeit fort

In der zweiten Halbzeit begann Austria Lustenau Amat. genauso stark, wie sie die erste Halbzeit beendet hatten. Daniel Yuan Hao Au Yeoung köpfte in der 48. Minute zum 4:0 ein, nachdem der Ball in der Luft geblieben war und nicht wegverteidigt werden konnte. Au Yeoung hätte in den Minuten 49 und 50 beinahe noch nachgelegt, verpasste jedoch erst das leere Tor und scheiterte dann am Torwart.

Die Druckphase setzte sich fort. In der 52. Minute wurde ein Schuss von Akbulut pariert und Wund verpasste knapp den langen Pfosten. Akbulut, der in diesem Spiel immer wieder gefährlich wurde, belohnte sich schließlich in der 62. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages und erhöhte auf 5:0.

Nur vier Minuten später, in der 66. Minute, setzte Enes Koc mit einem Flachschuss den Schlusspunkt und erzielte das 6:0. Bis zum Ende des Spiels konnte SC Hatlerdorf nichts mehr entgegensetzen, und die Partie endete mit einem klaren Sieg für Austria Lustenau Amat.

Austria Lustenau Amat. zeigte in diesem Spiel eine beeindruckende Leistung und ließ dem SC Hatlerdorf keine Chance. Mit diesem Sieg in der 7. Runde der Vorarlbergliga (V) unterstreichen sie ihre Ambitionen in dieser Saison.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Graf Hatlerdorf: „Die junge Lustenauer Mannschaft, die in allen Belangen besser waren, haben sich die drei Punkte verdient und deshalb auch dieses Ergebnis. Wir werden uns schnellstmöglich fangen müssen, damit wir endlich eine kleine Serie starten können. Im Winter werden wir uns dann auf dem Transfermarkt umschauen und uns verstärken müssen. So kann und wird es nicht weitergehen!“

Vorarlbergliga: Lustenau A. : Hatlerdorf - 6:0 (3:0)

66 Enes Koc 6:0

62 Melih Akbulut 5:0

48 Daniel Yuan Hao Au Yeong 4:0

39 Melih Akbulut 3:0

22 Enes Koc 2:0

19 Nathan Falconnier 1:0

