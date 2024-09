Torfestival in der Vorarlbergliga: FC Hörbranz besiegt FC Sulz mit 7:2

Details Samstag, 28. September 2024 23:41

In der 8. Runde der Vorarlbergliga lieferten sich der FC Hörbranz und der FC Sulz ein hochintensives und torreiches Duell. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten, als der FC Hörbranz seinen Heimvorteil nutzte und einen überzeugenden 7:2-Sieg einfuhr. Bereits früh in der Partie entwickelte sich ein spannendes Spiel, in dem vor allem der FC Hörbranz seine Offensivkraft eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Blitzstart und ausgeglichene erste Hälfte

Das Spiel begann fulminant und schon in der 4. Minute konnte der FC Hörbranz durch Selim Kum mit 1:0 in Führung gehen. Doch die Antwort des FC Sulz ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später, in der 7. Minute, gelang Julian Ledergerber der Ausgleichstreffer zum 1:1, was die Partie wieder offen gestaltete.

Der FC Hörbranz zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drückte weiterhin aufs Tempo. In der 33. Minute brachte Selim Kum seine Mannschaft erneut in Führung und stellte auf 2:1. Nur eine Minute später, in der 34. Minute, war es Erhan Erten, der das Ergebnis auf 3:1 erhöhte. Mit diesem Spielstand ging es schließlich in die Halbzeitpause. Der FC Hörbranz konnte sich dank einer starken Leistung in der Offensive eine verdiente Führung sichern, während der FC Sulz einige Schwierigkeiten hatte, dem Druck standzuhalten.

Offensiv-Feuerwerk in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit ging es torreich weiter. Der FC Sulz kämpfte sich noch einmal zurück und verkürzte in der 49. Minute durch Pascal Rederer auf 3:2. Doch dies sollte der letzte Treffer der Gäste in dieser Partie bleiben. Der FC Hörbranz dominierte in der Folge das Geschehen und erzielte in der 52. Minute durch Emanuel Rudhart das 4:2, was den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte.

Nur 18 Minuten später, in der 70. Minute, konnte Bahadir Mehmet Gündogdu den Vorsprung für den FC Hörbranz auf 5:2 ausbauen. Der FC Sulz fand kein Mittel mehr, um dem Druck der Hausherren standzuhalten, und musste in der 75. Minute erneut einen Gegentreffer hinnehmen. Erneut war es Emanuel Rudhart, der das 6:2 erzielte und damit für die Vorentscheidung sorgte.

Den Schlusspunkt setzte Bahadir Mehmet Gündogdu in der 89. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages, als er zum 7:2-Endstand traf. Mit diesem Ergebnis unterstrich der FC Hörbranz seine Überlegenheit an diesem Tag und sicherte sich einen beeindruckenden Heimsieg.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem klaren 7:2-Erfolg für den FC Hörbranz, der damit wichtige Punkte in der Vorarlbergliga sammeln konnte. Der FC Sulz musste hingegen eine bittere Niederlage hinnehmen und wird in den kommenden Spielen versuchen, wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Vorarlbergliga: Hörbranz : FC Sulz - 7:2 (3:1)

89 Bahadir Mehmet Gündogdu 7:2

75 Emanuel Rudhart 6:2

70 Bahadir Mehmet Gündogdu 5:2

52 Emanuel Rudhart 4:2

49 Pascal Rederer 3:2

34 Erhan Erten 3:1

33 Selim Kum 2:1

7 Julian Ledergerber 1:1

4 Selim Kum 1:0

