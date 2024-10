Bizau mit Remis im Schlagerspiel in Fussach!

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 00:24

In der 8. Runde der Vorarlbergliga konnte Leader Großwalsertal mit einem 4:2 gegen Hittisau die Tabellenführung auf vier Punkte ausbauen. Kaufmann Bausysteme FC Bizau hat nämlich im Schlagerspiel beim FC Fussach 1:1 gespielt. Bizau hat Platz zwei nun mit drei Zählern auf Fussach abgesichert, allerdings liegt Riefensberg nach Verlustpunkten nur einen Zähler hinter Bizau.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann ohne großes Aufsehen und beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab. In der ersten Halbzeit konnten weder der SC Fussach noch der FC Bizau den entscheidenden Durchbruch erzielen. Die Defensivreihen standen sicher und ließen kaum Chancen zu. Es war eine ausgeglichene Partie, bei der beide Teams viel über den Ballbesitz regeln wollten, jedoch ohne den nötigen Zug zum Tor.

Immer wieder versuchten die Offensivreihen, durch Einzelaktionen oder kurze Kombinationen die Abwehrreihen zu überwinden, doch sowohl die Verteidigung des SC Fussach als auch die des FC Bizau zeigten sich in Topform. So gingen die Mannschaften nach 45 Minuten mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit mit zwei Toren

Nach der Pause erhöhte der FC Bizau den Druck und versuchte, den ersten Treffer des Spiels zu erzielen. In der 50. Minute gelang dies schließlich Uelder Barbosa Mendes, der mit einem präzisen Schuss den Ball im Netz des SC Fussach unterbrachte. Die Gäste aus Bizau führten somit mit 1:0 und setzten die Hausherren unter Zugzwang.

Der SC Fussach zeigte sich jedoch unbeeindruckt und verstärkte seine Offensivbemühungen. Das Spiel wurde intensiver und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gastgeber wollten den Ausgleich erzwingen und erarbeiteten sich zunehmend mehr Chancen. In der 66. Minute wurden ihre Bemühungen dann belohnt. Ljupko Vrljic gelang es, den Ball zum 1:1-Ausgleich im Tor des FC Bizau unterzubringen. Das Stadion tobte, als Vrljic den Ball über die Linie drückte und damit den Gleichstand herstellte.

In den letzten 24 Minuten plus Nachspielzeit, die jedoch nicht angezeigt wurde, gaben beide Teams alles, um den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Partie blieb spannend und beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten, den Siegtreffer zu markieren. Doch letztlich konnten weder der SC Fussach noch der FC Bizau die gegnerische Abwehr ein weiteres Mal überwinden.

So endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams konnten mit ihrer Leistung zufrieden sein, auch wenn sie sich sicherlich mehr erhofft hatten. Der SC Fussach und der FC Bizau zeigten beide eine starke Vorstellung und teilten sich verdient die Punkte.

Lukas Katnik, Trainer Kaufmann Bausysteme FC Bizau: „Beide Mannschaften haben taktisch diszipliniert gespielt und sind sehr gut gestanden. Wenige hochkarätige Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Führungstreffer haben wir leider sehr schnell per Foulelfmeter den Ausgleich bekommen und danach unsere Chancen auf das 2:1 nicht nutzen können. Somit geht das Remis in Ordnung!“

Marcel Lipburger, sportlicher Leiter Kaufmann Bausysteme FC Bizau: „Der Platz war schwer zu bespielen und das Wetter schlecht. Am Ende ein ausgeglichenes Spiel und ein gerechtes Unentschieden!“

Vorarlbergliga: Fussach : Bizau - 1:1 (0:0)

66 Ljupko Vrljic 1:1

50 Uelder Barbosa Mendes 0:1

