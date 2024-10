Coach von Hatlerdorf nach Niederlage gegen Koblach: „Durchschlagskraft im letzten Drittel hat gefehlt!“

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 00:31

Peter Dach FC Koblach konnte in der 8. Runde der Vorarlbergliga einen sehr wichtigen 3:1 Erfolg beim SC Elektro Graf Hatlerdorf feiern. Mit diesem Dreier konnte sich Koblach deutlich von der Abstiegszone absetzen. Fünf Punkte Vorsprung auf Höchst und Hatlerdorf schaffen ein wenig Luft nach unten.

Torloser Beginn und Blitzstart in der zweiten Hälfte

In den ersten 45 Minuten neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Der SC Hatlerdorf, angeführt von Trainer XY, und der FC Koblach, unter der Leitung von Trainer Z, agierten defensiv diszipliniert und ließen wenige klare Chancen zu. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann hingegen furios. Kaum waren drei Minuten gespielt, als Berkant Özmen für den FC Koblach zuschlug. In der 49. Minute nutzte er eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SC Hatlerdorf und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Dieser Treffer setzte die Hausherren unter Druck und verlieh dem FC Koblach zusätzliches Selbstvertrauen.

Nur drei Minuten später, in der 52. Minute, war es erneut Berkant Özmen, der für den FC Koblach traf. Nach einem präzisen Zuspiel ließ er dem Torhüter des SC Hatlerdorf keine Chance und erhöhte auf 0:2. Dieser Doppelschlag innerhalb kürzester Zeit war ein harter Schlag für den SC Hatlerdorf, der sich nun in einer schwierigen Lage befand.

Aufbäumen des SC Hatlerdorf und entscheidender Treffer in der Nachspielzeit

Der SC Hatlerdorf zeigte jedoch Moral und versuchte, sich zurück ins Spiel zu kämpfen. In der 70. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt. Kemal Altunel gelang der Anschlusstreffer zum 1:2. Mit einer sehenswerten Aktion ließ er dem Torhüter des FC Koblach keine Chance und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel.

In den verbleibenden Minuten der regulären Spielzeit drängte der SC Hatlerdorf auf den Ausgleich. Die Defensive des FC Koblach stand jedoch sicher und verhinderte weitere Gegentreffer. Der SC Hatlerdorf warf alles nach vorne, um doch noch einen Punkt zu retten.

In der Nachspielzeit, konkret in der 90. Minute, machte der FC Koblach den Sack endgültig zu. Sinan Ayhan erzielte das entscheidende 1:3. Mit einem kraftvollen Abschluss besiegelte er den Auswärtssieg und sorgte für die endgültige Entscheidung. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie nach insgesamt 94 Minuten.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Graf Hatlerdorf: „Die erste Halbzeit war eigentlich richtig gut von uns. In der zweiten Halbzeit müssen wir noch abgezockter werden und unsere Chancen besser zu Ende spielen. Heute hat uns im letzten Drittel an Durchschlagskraft gefehlt!“

Vorarlbergliga: Hatlerdorf : Koblach - 1:3 (0:0)

93 Sinan Ayhan 1:3

70 Kemal Altunel 1:2

52 Berkant Özmen 0:2

49 Berkant Özmen 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.