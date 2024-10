Ernüchternde klare Niederlage von Hatlerdorf in Sulz!

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 00:52

In der 8. Runde der Vorarlbergliga wurde der FC Renault Malin Sulz der Favoritenrolle gegen den SC Elektro Graf Hatlerdorf voll gerecht und gewann mit 7:0. Damit konnte sich Sulz um vier Plätze auf Rang vier verbessern. An der Tabellenspitze hat Großwalsertal mit 2:1 in Riefensberg nichts anbrennen lassen. Verfolger Bizau lässt aber nicht locker und gewinnt gegen Hittisau mit 3:1. Auch die Nummer drei Fussach holt mit einem 2:1 gegen Hörbranz drei Punkte. Großwalsertal führt die Tabelle vier Punkte vor Bizau und sieben Punkte vor Fussach an. Die Tabellenspitze hat sich also schon deutlich aufgesplittert.

Frühe Führung und Dominanz des FC Sulz

Das Spiel begann fulminant für den FC Sulz, als Vincent Anton Huchler bereits in der 10. Minute den Ball im Netz der Gäste versenkte und das 1:0 markierte. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für das Spiel und die Gastgeber ließen nicht nach. Der SC Hatlerdorf hatte Mühe, ins Spiel zu finden und sah sich immer wieder Angriffen des FC Sulz ausgesetzt. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, erhöhte Pascal Rederer mit einem weiteren Treffer auf 2:0 und sorgte so für einen beruhigenden Vorsprung zur Halbzeitpause.

Unaufhaltsamer FC Sulz in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel setzten die Gastgeber ihren Offensivdrang fort. Raphael Welte trug in der 53. Minute mit seinem Treffer zum 3:0 bei, was die Vorentscheidung bedeutete. Vincent Anton Huchler, der bereits in der ersten Halbzeit erfolgreich war, traf erneut in der 62. Minute und baute die Führung auf 4:0 aus. Die Verteidigung des SC Hatlerdorf fand keine Antwort auf das druckvolle Spiel der Heimmannschaft.

Doch das Offensivfeuerwerk des FC Sulz war noch nicht beendet. Pascal Rederer erzielte sein zweites Tor des Abends in der 64. Minute und erhöhte damit auf 5:0. Nur sieben Minuten später, in der 71. Minute, traf Vincent Anton Huchler erneut und machte seinen Hattrick perfekt, wodurch der Spielstand auf 6:0 anwuchs. Den Schlusspunkt setzte Julian Maier, der in der 81. Minute das 7:0 erzielte und damit den Endstand besiegelte.

Der FC Sulz dominierte das Spiel über die gesamte Dauer und ließ dem SC Hatlerdorf keine Chance zur Entfaltung. Mit diesem eindrucksvollen Sieg unterstreicht der FC Sulz seine Ambitionen in der Vorarlbergliga und bleibt ein ernstzunehmender Gegner für die kommenden Partien.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Hatlerdorf: „Hatlerdorf: „Eine klare Niederlage gegen einen Gegner, den wir zu keiner Sekunde gefordert haben. Anfang Saison habe ich den zu kleinen Kader und die damit verbundenen Gefahren angesprochen und nun muss man derzeit eingestehen, dass das Niveau der Vorarlbergliga für manche zu hoch ist. Dazu kommt, dass wir weitere zwei Langzeitverletzte zu verkraften haben. Alles in allem beklagen wir zu viele verletzte Spieler, die wir einfach nicht kompensieren können. Im Winter muss sich vieles ändern, sonst haben wir keine Chance, in der Liga zu bleiben!“

Vorarlbergliga: FC Sulz : Hatlerdorf - 7:0 (2:0)

81 Julian Maier 7:0

71 Vincent Anton Huchler 6:0

64 Pascal Rederer 5:0

62 Vincent Anton Huchler 4:0

53 Raphael Welte 3:0

42 Pascal Rederer 2:0

10 Vincent Anton Huchler 1:0

