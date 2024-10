Bizau gewinnt den Schlager gegen Hittisau!

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 01:19

Leader Großwalsertal hat auch in der 9. Runde der Vorarlbergliga nichts anbrennen lassen und hat in Riefensberg mit 2:1 gewonnen. Aber Kaufmann Bausysteme FC Bizau bleibt dran. Mit einem 3.1 gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau liegt man weiterhin drei Punkte hinter dem Tabellenführer. Auch die Nummer drei Fussach siegt mit 2:1 gegen Hörbranz.

Hittisau ist gespickt mit Topspielern!

Lukas Katnik, Trainer Kaufmann Bausysteme FC Bizau: „Das war sicherlich das Topspiel der Runde. Hittisau ist gespickt mit Topspielern. Wir haben vor Minute eins an den Kampf angenommen und ihnen unser Spiel aufgedrückt. So gingen wir auch verdient mit 3:0 in Führung. Leider haben wir kurz vor der Pause den Anschlusstreffer per Elfmeter bekommen. Die zweiten 45 Minuten haben wir uns extrem hinten rein drücken lassen, sind aber sehr kompakt gestanden und haben wenig Chancen zugelassen. Selbst hätten wir im Konter bestimmt noch drei oder Tore schießen können, unter anderem hatten wir zwei Stangentreffer. Alles in allem ein sehr verdienter Sieg, einzig dass sich ein Spieler von uns verletzt hat, trübt die Freude über den Sieg!“

Vorarlbergliga: Bizau : Hittisau - 3:1 (3:1)

44 Leonardo Silva de Abreu Lima 3:1

38 Luca Meusburger 3:0

14 Lukas Katnik 2:0

10 Eigentor durch Senih Coskun 1:0

