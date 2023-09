Fußball-Krimi zwischen Grasshoppers 05 und Yellow Star

Details Montag, 11. September 2023 02:53

In der zweiten Runde, der 1.Klasse A kam es zu einer enorm spannenden Vorstellungen beider Mannschaften, für die knapp 30 Zuschauer. Yellow Star würde natürlich gerne an den 10:1 Erfolg des ersten Spieltags anknöpfen. Für die Gastgeber Wien United Grasshoppers 05 ging es darum, die ersten Punkte der laufenden Saison einzufahren.

Ruhiges Abtasten bis zum Pausenpfiff

Knapp vier Minuten nach Anpfiff von Schiedsrichter Sander Levin Can gingen die Gäste mit 0:1 Führung. Völlig überraschenden, ein Stellungsfehler der kompletten Viererkette wurde eiskalt ausgenutzt. Ein tiefer Ball und Hasan Jusic behielt die Nerven und ließ Yellow Star jubeln. Danach blieb die zu erwartende Gegenwehr der Heimmannschaft aus. Beide Mannschaften befanden sich immer noch in einer ruhigen Abtastphase, niemand wollte im ersten Durchgang zu viel riskieren und auch Kräfte sparen. In der 23. Minute mussten die Gäste bereits den ersten Wechsel durchführen. Moritz Hengst blieb unglücklich im Kunstrasen hängen, laut Trainer besteht der Verdacht einer starken Knieverletzung. Weiteres gab es noch auf beiden Seiten kleinere Möglichkeiten. Doch niemand konnte den Pausenstand von 0:1 beeinflussen.

Schlussphase war ein wahrer Fußball-Krimi

Gleich vier Minuten nach Wiederanpfiff musste Yasin Oguz wider zurück in die Kabine, er sah gelb Rot. Damit Yellow Star nur mehr zu zehnt am Feld. Anschließend gleich das nächste Verletzungsdrama bei den Gästen. Tormann Dejan Sekanic musste nach einer guten Leistung von der Rettung abtransportiert werden. Es sieht nach einer längeren Schulterverletzung aus. Nun übernahmen die Grasshoppers das Spiel und waren die spielbestimmende Mannschaft. Ein abgefälschter Schuss sorgte dann auch für den Ausgleich nach circa einer Stunde. Bei Yellow Star blieben Offensivaktionen aufgrund der Unterzahl mangelware. Man stand kompakt und lauerte auf Konter. In der 80. Spielminute wurde die taktische Umsetzung auch belohnt. Ein Konter über rechts und ein schneller Seitenwechsel nach links brachten die erneute Führung der Gäste. Gleich zwei Minuten später zieht Grasshopper-Spieler Raphael Göttfried die Notbremse, damit waren jetzt beide Mannschaften nur mehr zu zehnt. Für Yellow Star zählte jede Sekunde, man konnte jedoch den Ball vorne nicht halten und lief in eine Unterzahl-Situation. In der vierten Minute der Nachspielzeit stellt Robin Scheibe erneut den Ausgleich für seine Mannschaft her. Damit wäre das Spiel normalerweise gelaufen, dachte auch Tormann Markus Brenner, der sich beim Anstoß viel zu weit vorne befand. Rene Mjka schaltete ganz schnell, ohne zu passen, schoss er den Anstoß auf das gegnerische Tor, mit Erfolg. 2:3 lautete der Endstand ein unglaublich spannendes Spiel.

Stimme zum Spiel

Anton Zieger (Trainer Yellow Star)

"Die Verjüngung des Kaders scheint langsam zu funktionieren. Die Mannschaft war bis zum Schluss eine geschlossene Einheit, das gefällt mir als Trainer sehr gut. Gerne hervorheben möchte ich Mathias Kellner und Kapitän Ugur Karaca, beide mit einer Top-Partie."

