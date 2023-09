Erster Punkteverlust für Wiener Viktoria 1b: Remis gegen FC Akdenizgücu

Details Sonntag, 24. September 2023 21:56

Letzte Woche feierte die Wiener Viktoria 1b noch einen 1:14 Erfolg in der 1.Klasse A, diese Woche ging es schon eher gegen einen Gegner auf Augenhöhe. Akdenizgücü Wien empfing die Gäste zu Hause auf der Franz Hölbl Anlage. Beide Mannschaften haben bis jetzt jedes Spiel gewinnen können und waren hoch motiviert die Siegesserie fortzusetzen.

Keiner schenkte sich etwas

Wiener Viktoria übernahm in Sachen Ballbesitz von Anfang an das Kommando. Man ließ den Ball zirkulieren und wartete auf Lücken. Man ist auch als junge, spielstarke Mannschaft bekannt, die gern den Ball hat. Wirkliche Probleme konnte man aber nicht in die gegnerische Abwehr bringen. Trotz weniger Ballbesitz war es die Heimmannschaft, die gefährlich wurde. Mehrere Chancen erspielte man sich, durch Konter, jedoch erfolglos. An diesem Tag fiel es niemanden leicht, den Ball im Tor unterzubringen. Das Spiel war von wenig Risikobereitschaft in der Offensive und vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt. Der erste Durchgang ging mit einem 0:0 zu Ende.

10-Minuten Nachspielzeit, umkämpfte Schlussphase

Wiener Viktoria wechselte gleich zweimal in der Pause und brachte frischen Wind in die Partie. Man war von der Fitness her dem Gegner überlegen und drang nun weiter nach vorne. Akdenizgücü stand aber kompakt und sicher, so gab es nur wenig Möglichkeiten durchzukommen. Desto näher das Ende kam, desto umkämpfter wurde das Spiel. Ganze zehn Minuten Nachspielzeit boten viele Möglichkeiten für einen Lucky-Punch. Die Heimmannschaft geriet jetzt in enorme Probleme, denn die Gäste drückten auf die Entscheidung. Ein Standard der 1b Mannschaft in der 96. Spielminute konnte von Torhüter Mehmet Serttas auf der Linie entschärft werden. Gleich im direkten Gegenzug eine Minute später kam Akdenizgücü zu einer Doppelchance, doch man scheiterte an der Latte und dem Schlussmann der Wiener Viktoria. Den nächsten „Hunderter“, den die Hausherren vergeben, so knapp vor Schluss. Ein hitziges Spiel geht somit torlos zu Ende. Beide Teams sind damit immer noch ungeschlagen. Akdenizgücü Wien muss nächste Sonntag auswärts gegen Kurd Wien ran. Für die Wiener Viktoria 1b geht es zu Hause auch am Sonntag gegen Anatolia.

Stimme zum Spiel:

Fatih Demir (Spieler Akdenizgücü Wien); „Meiner Meinung nach haben wir zwei Punkte verloren und Wiener Viktoria einen gewonnen. Unsere Chancenauswertung war nicht so, wie wir es gewohnt sind. Im Fußball zählt am Ende das Ergebnis auf der Anzeigetafel, auch wenn man damit nicht einverstanden ist. Jetzt liegt der Fokus wieder auf der nächsten Woche, da möchten wir punkten.“

