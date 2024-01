1. Klasse A: Fünfkampf um Meistertitel, doch wer setzt sich durch?

Details Freitag, 26. Januar 2024 20:54

Noch ist Winterpause im Wiener Unterhaus. In wenigen Wochen jagen die Mannschaften aber wieder dem Runden Leder hinterher. Wir haben uns an dieser Stelle noch einmal genauer angeschaut, wie die Rollen in der 1. Klasse A nach einer halben Saison verteilt sind. Wer hat die besten Chancen auf den Meistertitel? Wer kämpft um den Klassenerhalt?

Hochspannung an Tabellenspitze

Die 1. Klasse A bietet den Fans eine hochspannende Saison, in der sich die Top-Teams ein erbittertes Duell um die Tabellenspitze liefern. Der SC Gradisce setzt mit 36 Punkten aus 14 Spielen die Maßstäbe und führt die Tabelle souverän an. Mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 65 erzielten Toren und nur 18 Gegentreffern zeigen die Gradisce-Spieler ihre Offensiv- und Defensivqualitäten.

Dicht auf den Fersen des Spitzenreiters liegt der SV Rojava, der mit 34 Punkten aus 14 Spielen den zweiten Platz einnimmt. Die Mannschaft ist in herausragender Form und wird in der Rückrunde alles daran setzen, um die Führung des SC Gradisce zu übernehmen. Ein direktes Aufeinandertreffen der beiden Teams verspricht dabei zusätzliche Spannung.

Ebenfalls im Rennen um die Spitzenpositionen mischt der FC Kurd Wien mit. Mit 32 Punkten aus 13 Spielen hat das Team noch ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenz und kann bei einem Erfolg den Abstand zur Tabellenspitze verkürzen. Der FC Polska und Wiener Victoria 1b komplettieren das Spitzenfeld mit jeweils 31 Punkten und werden versuchen, sich in der Rückrunde weiter zu verbessern.

Alle Chancen

Im Mittelfeld der Tabelle finden sich Teams wie FC Akdenizgücü Wien, Penzinger SV, ASK Erlaa Torpedo 03 und Margaretner AC. Diese Mannschaften haben noch alle Chancen, sich in der Rückrunde nach oben zu arbeiten und für Überraschungen zu sorgen. Die unteren Ränge der Tabelle werden von Yozgatspor Wien, Yellow Star, Eintracht Wien, Wien United Grasshoppers 05, SC Anatolia und FC Mariahilf eingenommen. Diese Teams müssen in der Rückrunde alles geben, um sich aus dem Tabellenkeller noch zu befreien.

Die 1. Klasse A verspricht somit eine hochdramatische Rückrunde mit packenden Duellen und einem offenen Rennen um die begehrten Spitzenplätze. Fußballfans dürfen sich auf viele Tore und überraschende Wendungen freuen, wenn die Teams in den kommenden Wochen um Punkte und Prestige kämpfen.