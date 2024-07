Überraschung: SC Gradisce darf als Zweiter doch aufsteigen

Details Dienstag, 02. Juli 2024 20:08

Vor zwei Wochen gab es beim SC Gradisce aus der 1. Klasse A noch hängende Köpfe nach dem verlorenen Titelfight gegen Kurd Wien. Man gewann zwar das letzte Meisterschaftsspiel, die Schützenhilfe blieb aber aus. Damit war auch der Traum vom Aufstieg zerbrochen. Vorerst, denn schon nach einer Woche war plötzlich zu hören, dass Gradisce aufgrund der Auf- und Abstiegsmodalitäten vielleicht als Tabellenzweiter mitaufsteigen kann. Nun gibt es Gewissheit.

Nachdem am Dienstag die Klasseneinteilung präsentiert wurde, scheint der Klub doch in der Oberliga A auf. Damit steigt man als Zweiter ebenso auf. Die Freude könnte nicht größer sein. "Wir freuen uns natürlich sehr über diese Möglichkeit", so der sportliche Leiter Helmut Dampier, der mit der Mannschaft die Chance nutzen möchte. "Unverhofft kommt oft. Wir werden natürlich alles tun, um uns bestmöglich auf die Saison vorzubereiten."

