1. Klasse A: Testspieltermine im Überblick!

Langsam aber sicher starten die Vereine der 1.Klasse A in Wien in die Vorbereitung. Wie auch schon in den vergangenen Vorbereitungen, bietet euch LIGAPORTAL auch diesmal wieder einen Überblick über alle (bisher) bekannten Testspieltermine der Vereine. Diese findet ihr kompakt unten.

Testspielübersicht Sommer 2024*

ASK Erlaa Torpedo 03

27.07. - 16:00 - ASK Ober St. Veit (a)

02.08. - 19:00 - SC Lanzendorf (a)

10.08. - 11:00 - Vorwärts Wien 2016 (a)

18.08. - 16:00 - RB Jedlesee (a)

FC Eintracht Wien

04.08. - 11:00 - ASV Gartenstadt (a)

11.08. - 16:00 - Prater SV (a)

FC Torin

07.08. - 19:00 - Mannsdorf-Großenzersdorf (a)

FK Adige

keine Testspieltermine bekannt

FavAC 1B

keine Testspieltermine bekannt

Margaretner AC

28.07. - 16:00 - USC Schletz (a)

03.08. - 18:00 - Hof/L. (a)

11.08. - 14:00 - SCW Komet (h)

17.08. - 14:00 - SV Aspern (h)

FC Mariahilf

27.07. - 16:00 - KSC/FCB Donaustadt (a)

31.07. - 19:00 - Liesing ASK (a)

07.08. - 19:00 - ASV Hinterbrühl (a)

11.08. - 10:00 - ESV Ottakring (a)

24.08. - 13:30 - Austria XVII (a)

25.08. - 11:00 - SV Aspern (a)

Penzinger SV

27.07. - 16:00 - Liesing ASK (a)

03.08. - 18:30 - SV Altlengbach (a)

06.08. - 20:00 - Columbia Floridsdorf (a)

10.08. - 19:00 - FC Bhf. Favoriten (a)

FC Polska

04.08. - 18:00 - TWL Elektra 1B (h)

11.08. - 18:00 - SC Wacker Wien (h)

SV Rojava

keine Testspieltermine bekannt

SCW Komet

19.07. - 20:00 - WAF pinova Telekom (a)

24.07. - 19:00 - SC Ebergassing (a)

27.07. - 14:00 - SC Elite (a)

11.08. - 14:00 - Margaretner AC (a)

Srbija Wien

26.07. - 19:30 - 1. SVg. Guntramsdorf (a)

27.07. - 14:30 - TWL Elektra B (a)

03.08. - 18:00 - Zwölfaxing (a)

11.08. - 16:00 - SV Mitterndorf (a)

17.08. - 18:00 - 1210 Wien (a)

FC Vienna 2016

03.08. - 18:00 - FC Andau (a)

06.08. - 19:30 - SC Frauenkirchen (a)

10.08. - 18:00 - SV Grünbach (a)

17.08. - 16:00 - FC Union 12 (a)

18.08. - 19:00 - SC Wacker Wien (h)

SC Wiener Viktoria 1B

30.07. - 19:00 - Götzendorf Oranjezz (a)

04.08. - 11:00 - Rennweger SV (h)

11.08. - 11:00 - SV Hirschstetten (h)

17.08. - 18:00 - Pottendorf (a)

25.08. - 11:00 - SR Donaufeld 1B (a)

FC Yellow Star

27.07. - 18:00 - Fischamend (a)

03.08. - 17:00 - SC Margarethen/M. (a)

09.08. - 19:00 - SC Lanzendorf (a)

*Änderungen möglich

