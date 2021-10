Eintracht Wien verlangt Bhf Favoriten alles ab!

Details Montag, 11. Oktober 2021 11:27

Eintracht Wien und Bhf Favoriten boten den Zuschauern zahlreiche Tore und lieferten sich in der 6. Runde der 1. Klasse A in Wien ein tolles Duell. Nach einem ständigen Hin und Her trennten sie sich zum Schluss mit 3:4. FC Eintracht Wien erlitt gegen Bhf Fav. zwar erwartungsgemäß eine Niederlage, die Art und Weise darf für die kommenden Wochen jedoch Hoffnung geben.

Hausherren legen gut los

FC Bhf Favoriten geriet in der achten Minute ins Hintertreffen. Ali Kaya brachte den Underdog schon früh in Führung, schockte die Gäste. Etwa 10 Minuten später konnte man das Ergebnis jedoch korrigieren. In der 20. Minute brachte Edmond Bytyqi den Ball im Netz von Eintracht Wien unter. Andreas Junger schaffte den Turn-Around und brachte Bhf Favoriten nach 38 Minuten die 2:1-Führung. Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Weiter hin und her

FC Eintracht Wien glich nur wenig später aus (50.), sodass es fortan 2:2 stand. Lucas Zoetemelk beförderte das Leder zum 3:2 von Bhf Fav. in die Maschen (65.). Murat Alp witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:3 für Eintracht Wien ein (81.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Junger den entscheidenden Führungstreffer für FC Bhf Favoriten erzielte (92.). Eine bittere Niederlage für die wacker kämpfenden Hausherren. Letzten Endes holte Bhf Favoriten gegen FC Eintracht Wien drei Zähler.

Eintracht Wien belegt momentan mit sechs Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 13:13 ausgeglichen. Einen Sieg, drei Remis und zwei Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für FC Eintracht Wien bereits drei Spiele zurück.

Bhf Fav. führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Offensiv konnte FC Bhf Favoriten in der 1. Klasse A kaum jemand das Wasser reichen, was die 32 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. FC Bhf Favoriten ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet fünf Siege und ein Unentschieden.

Am kommenden Samstag trifft Eintracht Wien auf GS United (20:00 Uhr), Bhf Favoriten reist tags darauf zu FC Mariahilf (15:15 Uhr).

1. Klasse A: FC Eintracht Wien – FC Bhf Favoriten, 3:4 (1:2)

8 Ali Kaya 1:0

20 Edmond Bytyqi 1:1

38 Andreas Junger 1:2

50 Ali Kaya 2:2

65 Lucas Zoetemelk 2:3

81 Murat Alp 3:3

92 Andreas Junger 3:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!