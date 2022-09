Wiener Victoria 1b gewinnt und klettert!

Details Montag, 26. September 2022 11:26

FC Polska hatte am Sonntag gegen SC Wiener Victoria 1b mit 2:4 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Die Hausherren dagegen schafften es gleich zweimal einen Rückstand auszugleichen und schlussendlich auch deutlich als Sieger vom Platz zu gehen.

Polska legt zweimal vor

FC Polska erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Für das erste Tor von Wiener Victoria 1b war Claudiu Golopenta verantwortlich, der in der 27. Minute das 1:1 besorgte. In der 31. Minute erzielte FC Polska das 2:1. Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn.

Späte Entscheidung

Das 2:2 von SC Wiener Victoria 1b bejubelte Dreitonit Loshaj (66.). Philipp Holzer machte in der 88. Minute das 3:2 des Gastgebers perfekt. Kurz darauf traf Hassan Jusufi in der Nachspielzeit für Wiener Victoria 1b (91.). Am Ende verbuchte SC Wiener Victoria 1b gegen FC Polska die maximale Punkteausbeute.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Wiener Victoria 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte SC Wiener Victoria 1b bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Bei FC Polska präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist FC Polska auf Platz fünf abgerutscht.

Am kommenden Freitag tritt Wiener Victoria 1b bei FC Bhf Favoriten an, während FC Polska zwei Tage später S.V. Wienerfeld empfängt.

1. Klasse A: SC Wiener Victoria 1b – FC Polska, 4:2 (1:2)

91 Hassan Jusufi 4:2

88 Philipp Holzer 3:2

66 Dreitonit Loshaj 2:2

31 Mateusz Henryk Wojcik 1:2

27 Claudiu Golopenta 1:1

3 Mateusz Henryk Wojcik 0:1