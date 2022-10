Wiener Victoria 1b liest Wienerfeld die Leviten!

Details Montag, 10. Oktober 2022 13:55

SC Wiener Victoria 1b kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der Gastgeber den maximalen Ertrag.

Schon zur Pause 5:0

Claudiu Golopenta trug sich in der siebten Spielminute in die Torschützenliste ein. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Mohammad Ahmadi den Vorsprung von Wiener Victoria 1b. Dreitonit Loshaj vollendete zum dritten Tagestreffer in der 27. Spielminute. Zwei schnelle Treffer von Nil Shelil (35.) und Hassan Jusufi (38.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von SC Wiener Victoria 1b. Angesichts der desolaten Vorstellung von S.V. Wienerfeld in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für Wiener Victoria 1b in die Pause. Für Wienerfeld war es ein Tag zum Vergessen.

Es wird noch bitterer

Shelil (47.), Adam Kusenda (59.) und Philipp Holzer (64.) machten das Unheil perfekt. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem SC Wiener Victoria 1b bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Wiener Victoria 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von SC Wiener Victoria 1b funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 20-mal zu.

S.V. Wienerfeld hat neun Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sieben. Die Situation beim Gast bleibt angespannt. Gegen Wiener Victoria 1b kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft SC Wiener Victoria 1b auf FC Eintracht Wien, Wienerfeld spielt tags zuvor gegen Penzinger SV.

1. Klasse A: SC Wiener Victoria 1b – S.V. Wienerfeld, 8:0 (5:0)

64 Philipp Holzer 8:0

59 Adam Kusenda 7:0

47 Nil Shelil 6:0

38 Hassan Jusufi 5:0

35 Nil Shelil 4:0

27 Dreitonit Loshaj 3:0

12 Mohammad Ahmadi 2:0

7 Claudiu Golopenta 1:0