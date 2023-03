SV Rojava triumphiert im Gipfeltreffen!

Details Sonntag, 19. März 2023 08:09

Mit Gradisce und SV Rojava trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für SC Gradisce schien SV Rojava aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. Es war das Spitzenspiel der Liga, trafen doch der Tabellenführer und der direkte Verfolger aufeinander. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte Gradisce bei SV Rojava einen 3:1-Sieg eingefahren. "Am Ende hat man dann gesehen, dass wir die stärkere Mannschaft waren", zeigte sich Ilkkan Alphan, Präsident der Gäste zufrieden.

Zweimalige Führung reicht nicht

SC Gradisce erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der fünften Minute durch Mattias Hahn zur frühen Führung. Doch die Gäste steckten nicht auf. Harout Toma war per Elfmeter zur Stelle und markierte das 1:1 von SV Rojava (19.). Doch erneut gingen die Gastgeber in Führung. In der 30. Minute bejubelte Gradisce das 2:1, erneut durch Mattias Hahn. Und wieder folgte der Gegenschlag der Gäste, diesmal gleich doppelt. SV Rojava zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Aras Ismail (34.) und Aref Khalaf (43.) mit ihren Treffern das Spiel. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des Tabellenprimus bestehen.

Am Ende klare Sache

Für das 4:2 der Gäste zeichnete Ahmad Sayadi verantwortlich (77.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Khalaf für einen Treffer sorgte (94.). Am Schluss siegte SV Rojava gegen SC Gradisce.

Ilkkan Alphan (Präsident SV Rojava):

"Wir hatten speziell in Halbzeit zwei das Spiel unter Kontrolle und haben davor zweimal einen Rückstand gut weggesteckt. Auch die neuen Spieler haben sich stark präsentiert. In Summe war es ein guter Start ins Frühjahr."

Trotz der Niederlage fiel Gradisce in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die Gastgeber verbuchten insgesamt zehn Siege, ein Remis und drei Niederlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für SC Gradisce, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Wer soll SV Rojava noch stoppen? SV Rojava verbuchte gegen Gradisce die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse A weiter an. Die Offensive von SV Rojava in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SC Gradisce war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 68-mal schlugen die Angreifer von SV Rojava in dieser Spielzeit zu. SV Rojava knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Rojava zwölf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. SV Rojava scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende neun Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Gradisce stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei FC Bhf Favoriten vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SV Rojava Margaretner AC.

1. Klasse A: SC Gradisce – SV Rojava, 2:5 (2:3)

94 Aref Khalaf 2:5

77 Ahmad Sayadi 2:4

43 Aref Khalaf 2:3

34 Aras Ismail 2:2

30 Mattias Hahn 2:1

19 Harout Toma 1:1

5 Mattias Hahn 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei