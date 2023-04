7 Tore und drei Platzverweise - Pure Action zwischen FC Polska und Yozgatspor!

Details Sonntag, 02. April 2023 09:22

Mit 2:5 verlor Yozgatspor Wien am vergangenen Sonntag deutlich gegen FC Polska. In einer äußerst unterhaltsamen Partie lieferten sich FC Polska und die Gäste einen Schlagabtausch. Nicht weniger als 7 Tore und drei Platzverweise bekamen die Zuschauer zu sehen. Die Heimmannschaft hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 4:3-Erfolg gefeiert.

Gäste mit besserem Start

Yozgatspor Wien erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Yunus Karakaya traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Die Gastgeber brauchten ein wenig um ins Spiel zu kommen, übernahmen dann aber bald das Kommando. Den Ausgleichstreffer hatte Grzegorz Zięba in Minute 24 im Repertoire. Und nur 60 Sekunden später war das Spiel auch schon gedreht. Mateusz Henryk Wojcik drehte die Partie. Zur Pause reklamierte FC Polska eine knappe Führung für sich.

Pure Action

Die Gäste kamen aber wieder zurück in die Partie. In der 56. Minute verhinderte die Hintermannschaft von FC Polska den Gegentreffer von Ümit Barutcu nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Mit den Treffern zum 5:2 (74./95./99.) sicherte Maciej Pawlik FC Polska nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Der Unparteiische tadelte Karakaya von Yozgatspor Wien und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (78.). In der 86. Minute zeigte der Unparteiische Cumali Darilmaz vom Gast die Rote Karte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Polska Yozgatspor Wien 5:2.

Im Tableau hatte der Sieg von FC Polska keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Elf Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Polska. FC Polska befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Trotz der Niederlage belegt Yozgatspor Wien weiterhin den neunten Tabellenplatz. Die Lage von Yozgatspor Wien bleibt angespannt. Gegen FC Polska musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Das nächste Spiel findet für beide Teams in zwei Wochen statt. FC Polska empfängt am 16.04.2023 SC Wiener Victoria 1b, während Yozgatspor Wien am selben Tag S.V. Wienerfeld zu Gast hat.

1. Klasse A: FC Polska – Yozgatspor Wien, 5:2 (2:1)

99 Maciej Pawlik 5:2

95 Maciej Pawlik 4:2

74 Maciej Pawlik 3:2

56 Uemit Barutcu 2:2

25 Mateusz Henryk Wojcik 2:1

24 Grzegorz ZiÄ?ba 1:1

4 Yunus Karakaya 0:1

