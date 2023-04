Avci erledigt Wienerfeld!

Details Dienstag, 18. April 2023 07:14

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Yozgatspor Wien und S.V. Wienerfeld mit dem Endstand von 9:2. Grundsätzlich war eher ein ausgeglichenes Spiel zu erwarten. Auf dem Platz erwies sich Yozgatspor Wien als das klar überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem Wienerfeld gegen Yozgatspor Wien mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Hausherren mit Blitzstart

Yozgatspor Wien erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Onur Sahin traf bereits in der fünften Minute zur frühen Führung. Nur 10 Minuten später erhöhte Alitalib Erdogan den Vorsprung des Heimteams (15.). Danach hatten die Gäste ein wenig Pause. Doch noch vor der Pause erfolgte ein weiterer Doppelschlag. Mit dem 3:0 von Yunus Avci für Yozgatspor Wien war das Spiel eigentlich schon entschieden (36.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Alperen Kececi das 4:0 nach (45.).

Kantersieg perfekt

Der tonangebende Stil von Yozgatspor Wien spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Yozgatspor Wien baute die Führung aus, indem Avci zwei Treffer nachlegte (50./54.). Karam Alshihabi versenkte den Ball in der 58. Minute im Netz von Yozgatspor Wien. Avci gelang ein Doppelpack (68./78.), mit dem er das Ergebnis auf 8:1 hochschraubte. Yunus Avci führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 9:2 war er schon das sechste Mal an diesem Tag erfolgreich (85.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Yozgatspor Wien bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Yozgatspor Wien im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte Yozgatspor Wien bisher sieben Siege und kassierte zehn Niederlagen. Yozgatspor Wien befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

S.V. Wienerfeld findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die Defensive der Gäste muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 57-mal war dies der Fall. Sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Wienerfeld momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich S.V. Wienerfeld weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nächster Prüfstein für Yozgatspor Wien ist Penzinger SV (Samstag, 18:00 Uhr). Wienerfeld misst sich am selben Tag mit FC Polska (14:00 Uhr).

1. Klasse A: Yozgatspor Wien – S.V. Wienerfeld, 9:2 (4:0)

85 Yunus Avci 9:2

80 Sedat Uestuen 8:2

78 Yunus Avci 8:1

68 Yunus Avci 7:1

58 Karam Alshihabi 6:1

54 Yunus Avci 6:0

50 Yunus Avci 5:0

45 Alperen Kececi 4:0

36 Yunus Avci 3:0

15 Alitalib Erdogan 2:0

5 Onur Sahin 1:0

