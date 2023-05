Unvorstellbare 22 Tore - Bhf. Favoriten mit unglaublichem Kantersieg!

Details Dienstag, 09. Mai 2023 07:49

22:1 - ein Ergebnis, das es nicht oft gibt. Samstag war es im Spiel zwischen Bhf. Favoriten und FC Mariahilf aber das Resultat nach 90 Minuten. Jeweils elf Tore in jeder Halbzeit konnten die Gastgeber erzielen. Die Gäste, die längst nicht mehr ligatauglich sind, waren nicht ansatzweise konkurrenzfähig.

11 Tore

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Bhf Favoriten bereits in Front. Alexander Ertl markierte in der vierten Minute die Führung. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Sejid Causevic (6.). Den Vorsprung von Bhf Favoriten ließ Lucas Zoetemelk in der zehnten Minute anwachsen. Die Vorentscheidung führten Edmond Bytyqi (14.) und Ertl (15.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Milos Peric beförderte das Leder zum 1:5 von FC Mariahilf in die Maschen (17.). Mit weiteren Toren von Stefan Kasmader (21.), Causevic (25.) und Ertl (34.) stellte Bhf Fav. den Stand von 8:1 her. Bytyqi sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 11:1 (38./41./45.) aus der Perspektive von FC Bhf Favoriten. Bhf Favoriten dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte Mariahilf bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein.

Schon wieder 11 Tore

Mit dem Tor zum 12:1 steuerte Bytyqi bereits seinen fünften Treffer an diesem Tag bei (49.). Ertl vollendete zum 14. Tagestreffer in der 53. Spielminute. Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Alexander Ertl (70.), Agron Ballabani (72.) und Dominique Holzer (75.), die weitere Treffer für Bhf Fav. folgen ließen. Andreas Junger gelang ein Doppelpack (82./85.), mit dem er das Ergebnis auf 21:1 hochschraubte. Zafer Yildirim war es, der kurz vor Ultimo das 22:1 besorgte und FC Bhf Favoriten inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (91.). Mit dem Schlusspfiff des Referees fuhr Bhf Favoriten einen exorbitant hohen Sieg ein und FC Mariahilf trat mit einer 1:22-Abfuhr die Heimreise an.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Mariahilf festigte Bhf Fav. den zweiten Tabellenplatz. Die Defensive von FC Bhf Favoriten (21 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse A zu bieten hat. Bhf Favoriten sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Mit 140 Gegentreffern hat FC Mariahilf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zwei Tore. Das heißt, der Gast musste durchschnittlich 7,78 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Das Schlusslicht ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und Mariahilf hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto.

Seit neun Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Bhf Fav. zu besiegen.

Am kommenden Sonntag tritt FC Bhf Favoriten bei FC Akdenizgücü Wien an, während FC Mariahilf drei Tage zuvor SC Gradisce empfängt.

1. Klasse A: FC Bhf Favoriten – FC Mariahilf, 22:1 (11:1)

91 Zafer Yildirim 22:1

85 Andreas Junger 21:1

82 Andreas Junger 20:1

75 Eigentor durch Dominique Holzer 19:1

72 Agron Ballabani 18:1

70 Alexander Ertl 17:1

67 Pascal Pizl 16:1

58 Alexander Ertl 15:1

56 Edmond Bytyqi 14:1

53 Alexander Ertl 13:1

49 Edmond Bytyqi 12:1

45 Edmond Bytyqi 11:1

41 Edmond Bytyqi 10:1

38 Edmond Bytyqi 9:1

34 Alexander Ertl 8:1

25 Sejid Causevic 7:1

21 Stefan Kasmader 6:1

17 Milos Peric 5:1

15 Alexander Ertl 5:0

14 Edmond Bytyqi 4:0

10 Lucas Zoetemelk 3:0

6 Sejid Causevic 2:0

4 Alexander Ertl 1:0

