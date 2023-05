Gradisce bleibt an Tabellenspitze dran!

Details Montag, 22. Mai 2023 10:27

SC Gradisce konnte mit einem klaren 8:1-Heimsieg gegen den S.V. Wienerfeld an der Tabellenspitze der 1. Klasse A dranbleiben. Schon nach einer halben Stunde war das Spiel quasi entschieden. Männer des Spiels waren Marwin Mitteregger, Dominik Polster sowie Marco Rauscher, denen allesamt ein Doppelpack gelang.

Entscheidung nach 30 Minuten

Lange herrschte in dem Duell des Viertplatzierten und des Neunten der Liga nicht, innerhalb von nur 15 Minuten war die Partie entschieden. Marwin Mitteregger brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Gradisce über die Linie (14.). Dominik Polster erhöhte den Vorsprung von SC Gradisce nach 22 Minuten auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Dominik Direder schien die Partie bereits in der 24. Minute mit Gradisce einen sicheren Sieger zu haben. Marco Rauscher vollendete zum vierten Tagestreffer in der 31. Spielminute. Wienerfeld ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SC Gradisce.

Doppelpacker der Hausherren

Knapp 15 Minuten nach Wiederanpfiff dann ein kleiner Dämpfer. Mahir Akkan erzielte in der 58. Minute den Ehrentreffer für S.V. Wienerfeld. Doch das sollte es schlussendlich auch bleiben. Mitteregger (65.), Laurenz Hajek (66.) und Polster (80.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von Gradisce aufkommen. Rauscher stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 8:1 für SC Gradisce her (86.). Mit dem Spielende fuhr SC Gradisce einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Wienerfeld klar, dass gegen Gradisce heute kein Kraut gewachsen war.

Gradisce hat nach dem souveränen Erfolg über S.V. Wienerfeld weiter die vierte Tabellenposition inne. Mit dem Sieg baute Gradisce die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SC Gradisce 16 Siege, ein Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief SC Gradisce konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

In der Schlussphase der Saison befindet sich Wienerfeld in der Tabelle über dem ominösen Strich. Sechs Siege, fünf Remis und elf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. S.V. Wienerfeld entschied kein einziges der letzten acht Spiele für sich.

Als Nächstes steht für Gradisce eine Auswärtsaufgabe an. Am 03.06.2023 (18:00 Uhr) geht es gegen Penzinger SV. Wienerfeld empfängt am selben Tag Margaretner AC.

1. Klasse A: SC Gradisce – S.V. Wienerfeld, 8:1 (4:0)

86 Marco Rauscher 8:1

80 Dominik Polster 7:1

66 Laurenz Hajek 6:1

65 Marwin Mitteregger 5:1

58 Mahir Akkan 4:1

31 Marco Rauscher 4:0

24 Dominik Direder 3:0

22 Dominik Polster 2:0

14 Marwin Mitteregger 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei