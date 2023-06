Yellow Star feiert klaren Heimsieg!

Details Montag, 05. Juni 2023 13:10

FC Eintracht Wien blieb gegen Yellow Star chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch F.C. Yellow Star Simmering ließ keine Zweifel aufkommen, wer an diesem Tag gewinnen wollte. Trotzdem wurde die Partie erst in Halbzeit zwei entschieden.. Die Gastgeber hatten das Hinspiel gegen Eintracht Wien mit 2:0 gewonnen.

Treffer kurz vor der Pause

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Ugur Karaca das 1:0 zugunsten von Yellow Star (41.). Zuvor war es eine über weite Strecken ausgeglichene Partie. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich F.C. Yellow Star Simmering, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Banafshewaragh sorgt für Entscheidung

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Mohammed Hasanzadeh Banafshewaragh schnürte einen Doppelpack (57./68.), sodass Yellow Star fortan mit 3:0 führte. Für das 4:0 von F.C. Yellow Star Simmering sorgte Mathias Kellner, der in Minute 77 zur Stelle war. In der Schlussphase gelang Sayar Babakhel noch der Ehrentreffer für FC Eintracht Wien (85.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Rene Mjka, der das 5:1 aus Sicht von Yellow Star perfekt machte (88.). Letztlich feierte F.C. Yellow Star Simmering gegen Eintracht Wien nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

In der Verteidigung von FC Eintracht Wien stimmt es ganz und gar nicht: 72 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierten die Gäste die fünfte Pleite am Stück.

Yellow Star setzte sich mit diesem Sieg von Eintracht Wien ab und belegt nun mit 22 Punkten den zehnten Rang, während FC Eintracht Wien weiterhin 19 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Eintracht Wien alles andere als positiv. F.C. Yellow Star Simmering bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, ein Unentschieden und 15 Pleiten.

Yellow Star tritt kommenden Samstag, um 14:00 Uhr, bei FC Mariahilf an. Bereits zwei Tage vorher reist FC Eintracht Wien zu Mariahilf.

1. Klasse A: F.C. Yellow Star Simmering – FC Eintracht Wien, 5:1 (1:0)

88 Rene Mjka 5:1

85 Sayar Babakhel 4:1

77 Mathias Kellner 4:0

68 Mohammed Hasanzadeh Banafshewaragh 3:0

57 Mohammed Hasanzadeh Banafshewaragh 2:0

41 Ugur Karaca 1:0

