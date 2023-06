FC Polska mit souveränem Auftritt!

Details Dienstag, 20. Juni 2023 06:23

Der FC Polska erreichte Sonntagnachmittag einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen FC Eintracht Wien. Die Beobachter waren sich einig, dass Eintracht Wien als Außenseiter in das Spiel gegangen war, in Halbzeit eins hielt dieser aber noch gut mit. Nach der Pause übernahmen die Hausherren aber das Kommando und fuhren einen klaren Sieg ein. Das Hinspiel war mit einem 2:1-Sieg von FC Polska bei FC Eintracht Wien geendet.

Spiel auf Augenhöhe

In der 14. Minute traf FC Polska zum ersten Mal ins Schwarze. Die Gäste versteckten sich in weiterer Folge aber nicht und kamen kurz vor der Pause auch zum Ausgleich. In der 39. Minute brachte Florian Freinberger den Ball im Netz des Heimteams unter. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Hausherren ziehen davon

FC Polska stellte mit dem 2:1 in der 57. Minute die Weichen auf Sieg. Adrian Kolodziej trug sich in der 62. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 67. Spielminute setzte sich FC Polska erneut durch und erzielte das vorentscheidende 4:1. Eintracht Wien wurde deutlich abgehängt, als FC Polska auf 5:1 erhöhte (80.). Letztlich feierte FC Polska gegen FC Eintracht Wien nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Am Ende der Saison steht FC Polska im sicheren Mittelfeld auf Platz fünf. Zum Saisonabschluss kommt FC Polska auf 16 Siege, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen. Mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen machte FC Polska deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert Eintracht Wien knapp im gesicherten Bereich. Allzu positiv liest sich die Bilanz des Gasts mit sechs Siegen, vier Unentschieden und 14 Niederlagen nicht, auch wenn es diesmal mit Platz elf für den Klassenerhalt ausreicht. Vom Glück verfolgt war FC Eintracht Wien in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Eintracht Wien hat am Samstag Heimrecht und begrüßt S.V. Wienerfeld.

1. Klasse A: FC Polska – FC Eintracht Wien, 5:1 (1:1)

80 Mateusz Henryk Wojcik 5:1

67 Mateusz CiÅ?lak 4:1

62 Adrian Kolodziej 3:1

57 Bartosz WazydrÄ?g 2:1

39 Florian Freinberger 1:1

14 Wojciech Adamiuk 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei