10:1! Yellow Star geht Real Anatolia vom Platz

Details Montag, 04. September 2023 17:31

F.C. Yellow Star Simmering legte einen furiosen Saisonstart hin und fertigte Real Anatolia mit einem schmachvollen 10:1 ab.

Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Aco Bijelic mit den Treffern (8./24./26.) zum 3:0 für Yellow Star. Mit dem 4:0 von Rene Mjka für den Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (38.). Die Überlegenheit von F.C. Yellow Star Simmering spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. In der 57. Minute legte Mathias Kellner zum 5:0 zugunsten von Yellow Star nach. Alpay Acar erzielte in der 61. Minute den Ehrentreffer für Real Anatolia. Ugur Karaca überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:1 für F.C. Yellow Star Simmering (63.). Mjka baute den Vorsprung von Yellow Star in der 73. Minute aus. Am Ende fuhr Yellow Star einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte F.C. Yellow Star Simmering bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Real Anatolia in Grund und Boden spielte.

F.C. Yellow Star Simmering tritt am kommenden Sonntag bei Wien United Grasshoppers 05 an, Real Anatolia empfängt am selben Tag Yozgatspor Wien.

1. Klasse A: F.C. Yellow Star Simmering – Real Anatolia, 10:1 (4:0)

91 Rene Froehlich 10:1

87 Ugur Karaca 9:1

86 Hasan Jusic 8:1

73 Rene Mjka 7:1

63 Ugur Karaca 6:1

61 Alpay Acar 5:1

57 Mathias Kellner 5:0

38 Rene Mjka 4:0

26 Aco Bijelic 3:0

24 Aco Bijelic 2:0

8 Aco Bijelic 1:0

