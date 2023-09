ASK Erlaa Torpedo 03 schießt Eintracht Wien mit sieben Toren aus dem Stadion

Details Montag, 25. September 2023 16:17

Eintracht Wien setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 1:6 gegen ASK Erlaa Torpedo 03 die vierte Niederlage.

Leo Eipeldauer brachte sein Team in der zehnten Minute nach vorn. Patrick Makocki erhöhte für ASK Erlaa Torpedo 03 auf 2:0 (19.). Kurz vor der Pause traf Florian Freinberger für FC Eintracht Wien (43.). Mit der Führung für ASK Erlaa Torpedo 03 ging es in die Halbzeitpause. In der 48. Minute brachte Mahmad Askar den Ball im Netz von Eintracht Wien unter. Doppelpack für ASK Erlaa Torpedo 03: Nach seinem ersten Tor (76.) markierte Paiman Noori wenig später seinen zweiten Treffer (82.). Endgültig verloren war das Match für FC Eintracht Wien in der 79. Minute, als Freinberger mit der Ampelkarte vom Feld flog. Alexander Drahosch stellte schließlich in der 86. Minute den 6:1-Sieg für ASK Erlaa Torpedo 03 sicher. Schlussendlich verbuchte ASK Erlaa Torpedo 03 gegen Eintracht Wien einen überzeugenden Heimerfolg.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der ASK Erlaa Torpedo 03 auf den elften Rang kletterte. Für den Gastgeber steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher zwei Niederlagen aufwies.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für FC Eintracht Wien wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem 14. Rang steht. 5:15 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache.

ASK Erlaa Torpedo 03 gibt am Sonntag seine Visitenkarte bei FC Polska ab. In zwei Wochen trifft Eintracht Wien auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 08.10.2023 bei FC Kurd Wien antritt.

1. Klasse A: ASK Erlaa Torpedo 03 – FC Eintracht Wien, 6:1 (3:1)

86 Alexander Drahosch 6:1

82 Paiman Noori 5:1

76 Paiman Noori 4:1

48 Mahmad Askar 3:1

43 Florian Freinberger 2:1

19 Patrick Makocki 2:0

10 Leo Eipeldauer 1:0

