Wiener Victoria 1b siegt gegen Real Anatolia zweistellig

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte SC Wiener Victoria 1b Real Anatolia mit 10:0 überrannt. Wiener Victoria 1b hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

In Topform präsentierte sich Said Nurzad, der einen lupenreinen Hattrick markierte (11./22./31.) und Real Anatolia einen schweren Schlag versetzte. Zwei schnelle Treffer von Mario Moser (40.) und Darko Dimitrievski (45.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von SC Wiener Victoria 1b. Kurz vor dem Pausenpfiff kam der nächste Rückschlag für Real Anatolia, als Haci Celik des Platzes verwiesen wurde (41.). Angesichts der desolaten Vorstellung des Gasts in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für Wiener Victoria 1b in die Pause. Dem 6:0 durch Dreitonit Loshaj (49.) ließen Faisal Nadiri (55.) und Valentino Jovanovic (70.) weitere Treffer für SC Wiener Victoria 1b folgen. Nurzad schraubte das Ergebnis in der 86. Minute mit dem 9:0 für den Tabellenführer in die Höhe. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Hassan Jusufi für einen Treffer sorgte (95.). Die Situation wurde für Real Anatolia noch schwieriger, als Ahmed Ibrahim in der 88. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Real Anatolia bestritt die Schlussminuten der Begegnung ohne Satilmis Kirilmaz, der mit der Roten Karte hinausgestellt worden war (89.) In derselben Minute war Halit Erkus von Real Anatolia des Platzes verwiesen worden. Mit dem Schlusspfiff hatte Real Anatolia das Martyrium überstanden und war mit 0:10 geschlagen.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Wiener Victoria 1b ist weiter auf Kurs. In der Defensive von SC Wiener Victoria 1b griffen die Räder ineinander, sodass Wiener Victoria 1b im bisherigen Saisonverlauf erst viermal einen Gegentreffer einsteckte. SC Wiener Victoria 1b bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Wiener Victoria 1b vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich SC Wiener Victoria 1b selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Real Anatolia hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Real Anatolia ist deutlich zu hoch. 43 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse A fing sich bislang mehr Tore ein. Nur einmal ging Real Anatolia in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nach der klaren Niederlage gegen Wiener Victoria 1b ist Real Anatolia weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse A.

Während SC Wiener Victoria 1b am nächsten Sonntag (16:00 Uhr) bei Wien United Grasshoppers 05 gastiert, steht für Real Anatolia zwei Tage vorher der Schlagabtausch bei FC Akdenizgücü Wien auf der Agenda.

1. Klasse A: SC Wiener Victoria 1b – Real Anatolia, 10:0 (5:0)

95 Hassan Jusufi 10:0

86 Said Nurzad 9:0

70 Valentino Jovanovic 8:0

55 Faisal Nadiri 7:0

49 Dreitonit Loshaj 6:0

45 Darko Dimitrievski 5:0

40 Mario Moser 4:0

31 Said Nurzad 3:0

22 Said Nurzad 2:0

11 Said Nurzad 1:0

