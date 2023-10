Zweistelliger Sieg: FC Akdenizgücü Wien schießt Real Anatolia ab

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 23:22

Real Anatolia präsentierte sich gegen Akdenizgücü Wie in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 0:15. FC Akdenizgücü Wien ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Real Anatolia einen klaren Erfolg.

Blitzstart der Hausherren

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Akdenizgücü Wie bereits in Front. Tugay Ekinci markierte in der ersten Minute die Führung. Das 2:0 ließ das Heimteam zum zweiten Mal im Match jubeln (17.). Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 24. Minute mit Akdenizgücü Wie einen sicheren Sieger zu haben. Fatih Demir glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für FC Akdenizgücü Wien (26./34.). Noch vor der Halbzeit legte Akdenizgücü Wie seinen sechsten Treffer nach (43.). Angesichts der desolaten Vorstellung von Real Anatolia in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für FC Akdenizgücü Wien in die Pause.

Keine Chance für die Gäste

Akdenizgücü Wie ließ den Vorsprung in der 49. Minute anwachsen. Der achte Streich von FC Akdenizgücü Wien war Enes Simsek vorbehalten (55.). Akdenizgücü Wie überwand den gegnerischen Schlussmann zum 12:0 (83.). Mit dem Tor zum 13:0 steuerte Simsek bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (85.). Schließlich beendete der Unparteiische die Misere von Real Anatolia, bei der man mehr als genügend Treffer eingesteckt hatte.

Am kommenden Sonntag tritt FC Akdenizgücü Wien bei FC Eintracht Wien an, während Real Anatolia einen Tag zuvor Wien United Grasshoppers 05 empfängt.

Aufstellungen:

Akdenizgücü Wien: Mehmet Serttas - Salih Üstün, Mehmet Okatan, Ümit Avci - Tugay Ekinci, Ahmed Ciftci, Fatih Demir, Sefer Bagci, Celal Yilmaz - Sedat Üstün, Gökhan Ekinci (K)



Ersatzspieler: Faruk Ekinci, Mustafa Ekinci, Enes Simsek, Rüstü Ekinci



Trainer: Serhat Ekinci





Anatolia: Fatih Erbakar, Selahattin Akan, Alp Teber, Emir Baran, Durmus Yoldas, Ibrahim Öztürk, Hüseyin Kocakale, Oguz Kocakale, Adil Sahin, Mahmut Kocakale, Cuma Misirli (K)



Ersatzspieler: Ramazan Bacak, Anil Kilinc, Enes Celik, Mustafa Özel, Muhammet Tuncay



Trainer: Satilmis Kirilmaz

1. Klasse A: FC Akdenizgücü Wien – Real Anatolia, 15:0 (6:0)

90 Ahmed Ciftci 15:0

87 Fatih Demir 14:0

85 Enes Simsek 13:0

83 Sedat Uestuen 12:0

81 Mustafa Ekinci 11:0

75 Ruestue Ekinci 10:0

59 Mehmet Serttas 9:0

55 Enes Simsek 8:0

49 Sedat Uestuen 7:0

43 Goekhan Ekinci 6:0

34 Fatih Demir 5:0

26 Fatih Demir 4:0

24 Goekhan Ekinci 3:0

17 Sedat Uestuen 2:0

1 Tugay Ekinci 1:0

