2 Rote Karten! Akdenizgücü Wien schlägt den FC Polska

Details Montag, 30. Oktober 2023 09:47

Am Sonntagabend in der 9. Runde der 1. Klasse A empfing der FC Polska am FavAc-Platz Akdenizgücü Wien. In der aktuellen Tabelle trennen beide Mannschaften nur zwei Punkte. Polska könnte ihren direkten Gegner mit einem Sieg überholen. Die Gäste könnten durch einen Sieg weiter nach oben klettern und am Meisterschaftsrennen teilnehmen. Schiedsrichter vor knapp 50 Zuschauern war Daniel Radivojevic, der pünktlich um 18 Uhr anpfiff.

Von der ersten Minute an wurde sehr hart auf beiden Seiten gekämpft. Enorm viele Zweikämpfe, aber auch ab und zu spielerisch gute Lösungen wurden gesucht. Beide Teams spielten voll auf Sieg, niemand wollte hier in Rückstand geraten. Polska attakierte sehr hoch und konnte viele Fehler erzwingen. Akdenizgücü blieb aber nicht umtätig und presste ebenfalls mit Erfolg. Mehrere Chancen auf beiden Seiten konnten auf beiden Seiten kreirt werden. Der erste Treffer fiel nach einem Elfmeter für die Gäste zum 1:0 nach 12 Minuten. Fatih Demir blieb eiskalt gegen den Polska-Schlussmann und brachte seine Mannschaft in Führung. Bis zu Pause blieb es ein offenes und schnelles Spiel, doch am Spielstand änderte sich nichts mehr am Spielstand.

2 Rote Karte Akdenizgücü siegt

In weiterer Folge waren es vor allem die Gäste die enorme Chancen liegen ließen, nach einer Stunde war es endlich so weit und Akdenizgücü baute die Führung aus. Salih Üstün stellt auf 2:0. Nach 72 Minuten meldete sich dann der FC Polska und konnte, durch einen Ausgleich wieder ins Spiel finden. Bis zum Schluss blieb es spannend und umgekämpft. Auf beiden Seiten gab es sogar jeweils eine rote Karte. Am Ende des Tages nehmen die Gäste die drei Punkte mit nach Hause.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Akdenizgücü Wien auf den vierten Rang kletterte. FC Polska führt mit 13 Punkten die zweite Tabellenhälfte an.

Während das Heimteam am kommenden Mittwoch F.C. Yellow Star Simmering empfängt, bekommt es FC Akdenizgücü Wien am selben Tag mit Penzinger SV zu tun.

Stimme zum Spiel

Fatih Demir (Spieler Akdenizgücü Wien)

"Am Ende war der Sieg verdient, auch wenn wir nicht die gewohnten spierlerischen Qualitäten abrufen konnten. Kämpferisch, läuferisch und taktisch haben wir alles was wir uns vorgenommen haben auch super umgesetzt. Das Chancenplus konnten wir auch zum Glück nutzen, sehr wichtige Punkte für uns als Mannschaft."

1. Klasse A: FC Polska – FC Akdenizgücü Wien, 1:2 (0:1)

72 Maciej Pawlik 1:2

60 Salih Uestuen 0:2

12 Fatih Demir 0:1

