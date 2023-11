Nach Theater um Flutlicht-Aus: SV Rojava gewinnt zweistellig gegen Wien United Grasshoppers 05

Details Mittwoch, 01. November 2023 21:40

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte SV Rojava Wien United Grasshoppers 05 mit 13:0 überrannt. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV Rojava. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Starke Gastgeber

Eines vorweg: Noch am Sonntag wurde das Spiel des SV Rojava gegen Real Anatolia abgebrochen, weil das Flutlicht aus ging. Von Seiten Rojavas gab es den Verdacht, dass der Strom bewusst zur Halbzeit abgeschalten wurde (zum Artikel). Dieses Mal gab es keine derartigen Vorfälle - doch wie schon zuletzt gab es jede Menge Tore.

Yaasin Mohamud traf vor 100 Besuchern zum 1:0 (14.). In der 17. Minute brachte Ahmed Suleyman das Netz für SV Rojava zum Zappeln. Mit dem 3:0 durch Ahmed Ali Ayyan schien die Partie bereits in der 20. Minute mit den Gastgebern einen sicheren Sieger zu haben. SV Rojava zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Aref Khalaf (25./33.), Essam Habib (28.) und Mohamud (36.) vier weitere Treffer. Die Hintermannschaft von Wien United Grasshoppers 05 glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwand der Gast mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine.

Rojava erbarmungslos

Den Vorsprung von SV Rojava ließ Habib in der 51. Minute anwachsen. Doppelpack für SV Rojava: Nach seinem dritten Tor (60.) markierte Khalaf wenig später seinen vierten Treffer (62.). Dem 11:0 durch Suleyman (63.) ließen Habib (79.) und Khalaf (84.) weitere Treffer für SV Rojava folgen. Am Ende ließ SV Rojava kein gutes Haar an Wien United Grasshoppers 05 und gewann außerordentlich hoch.

SV Rojava machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem fünften Platz. Erfolgsgarant von SV Rojava ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 43 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Sieg knüpfte SV Rojava an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SV Rojava sechs Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. SV Rojava erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen SV Rojava – Wien United Grasshoppers 05 bleibt weiter unten drin. Wien United Grasshoppers 05 musste schon 39 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Wien United Grasshoppers 05 musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Wien United Grasshoppers 05 insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Wien United Grasshoppers 05 verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

SV Rojava tritt am Samstag, den 04.11.2023, um 15:00 Uhr, bei Penzinger SV an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Wien United Grasshoppers 05 SC Gradisce.

Rojava: Ahmed Kornasan, Aras Ismail, Abdullah Al Psies (K), Ahmed Suleyman, Mahamed Araale, Essam Habib, Aref Khalaf, Yaasin Mohamud, Abdul Satar Abdullah, Bashir Mohamud, Ahmed Ali Ayyan



Ersatzspieler: Mohamad Shekhi, Mohamed Abdi, Ahmad Ali, Menis Kasem, Mohamad Alali, Haider Khatee



Trainer: Sanad Romi

Wien United Grasshoppers 05: Octavian Blaj, Omid Haghanipour, Johann Aumüller, Jan Brem, Luis Angel Vera Parada, Aitor Sainz Martinez, Roland Tomaschitz, Mohammad Hosseini, Florian Braun (K), Sebastian Szalay, Robin Scheibe



Ersatzspieler: Markus Brenner, Rei Hysenji, Sefai Dogan, Hüseyin Dogan



Trainer: Patrick Schrefel

1. Klasse A: SV Rojava – Wien United Grasshoppers 05, 13:0 (7:0)

84 Aref Khalaf 13:0

79 Essam Habib 12:0

63 Ahmed Suleyman 11:0

62 Aref Khalaf 10:0

60 Aref Khalaf 9:0

51 Essam Habib 8:0

36 Yaasin Mohamud 7:0

33 Aref Khalaf 6:0

28 Essam Habib 5:0

25 Aref Khalaf 4:0

20 Ahmed Ali Ayyan 3:0

17 Ahmed Suleyman 2:0

14 Yaasin Mohamud 1:0

