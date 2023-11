Bei 13:0-Kantersieg in 1. Klasse A: Pacult trifft, Polster sieht Gelb

Details Mittwoch, 01. November 2023 21:41

SC Gradisce traf am Mittwoch in der 1. Klasse A Wien auf Anatolia. Die Rollen waren klar zugunsten der Gastgeber verteilt und es gab auch den Favoritensieg, und was für einen. Die Heimischen schossen den Gegner mit 13:0 aus dem Stadion. Zur Halbzeit führten die Gastgeber schon mit 4:0, in der zweiten Halbzeit zerbrachen die Gäste dann zur Gänze.

Klare Sache

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Gradisce bereits in Front. Marwin Mitteregger markierte in der fünften Minute die Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Marco Rauscher den Vorsprung des Gastgebers. Mit dem 3:0 durch Dardan Isaku schien die Partie bereits in der 36. Minute mit dem Spitzenreiter einen sicheren Sieger zu haben. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Bastian Pacult seine Chance und schoss das 4:0 (44.) für SC Gradisce. Der dominante Vortrag von Gradisce im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Anatolia-Defensive zerfällt

Der fünfte Streich von SC Gradisce war Dominik Direder vorbehalten (49.). Rauscher gelang ein Doppelpack (51./57.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Gabriel Caiman schraubte das Ergebnis in der 61. Minute mit dem 8:0 für Gradisce in die Höhe. In der 66. Minute legte Philipp Schroll zum 9:0 zugunsten von SC Gradisce nach. Dann sah ein gewisser Dominik Polster Gelb. Christoph Martin besorgte in der Schlussphase schließlich den 13. Treffer für Gradisce (90.). Mit dem Abpfiff dieser 90 Minuten dürfte das Selbstbewusstsein von Anatolia am Boden liegen. SC Gradisce fuhr schlussendlich einen Kantersieg ein.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen Real Anatolia hält Gradisce auch in der Tabelle gut im Rennen. Offensiv sticht SC Gradisce in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 42 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Acht Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Gradisce.

Anatolia bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gasts ist deutlich zu hoch. 88 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse A fing sich bislang mehr Tore ein.

Nach der klaren Niederlage gegen SC Gradisce ist Real Anatolia weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse A. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Real Anatolia die fünfte Pleite am Stück. Gradisce scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Für SC Gradisce geht es schon am Sonntag bei Wien United Grasshoppers 05 weiter. Schon am Sonntag ist Anatolia wieder gefordert, wenn ASK Erlaa Torpedo 03 zu Gast ist.

Aufstellungen:

Gradisce: Christian Planitzer - David Balogh, Mattias Hahn, Christoph Martin, Philipp Schroll - Fabian Densborn (K), Manfred Drnovsky, Marwin Mitteregger, Dardan Isaku, Bastian Pacult - Marco Rauscher



Ersatzspieler: Dominik Direder, Maximilian Münzer , BA, Michael Bender, Laurenz Hajek, Gabriel Caiman, Dominik Polster



Trainer: Maximilian Münzer

Anatolia: Selahattin Akan, Alp Teber, Cuma Misirli, Satilmis Kirilmaz, Alpay Acar, Ibrahim Öztürk, Muhammet Tuncay, Mahmut Kocakale, Halit Erkus, Haci Celik (K), Adil Sahin



Ersatzspieler: Oguz Kocakale, Ahmed Ibrahim, Ramazan Bacak, Can Cetin, Emir Baran



Trainer: Satilmis Kirilmaz

1. Klasse A: SC Gradisce – Anatolia, 13:0 (4:0)

90 Christoph Martin 13:0

81 Marco Rauscher 12:0

78 Gabriel Caiman 11:0

70 Dominik Direder 10:0

66 Philipp Schroll 9:0

61 Gabriel Caiman 8:0

57 Marco Rauscher 7:0

51 Marco Rauscher 6:0

49 Dominik Direder 5:0

44 Bastian Pacult 4:0

36 Dardan Isaku 3:0

13 Marco Rauscher 2:0

5 Marwin Mitteregger 1:0

