12:1! Ramo- und Suliman-Festspiele bei Kantersieg von FC Kurd gegen FC Mariahilf

Details Sonntag, 05. November 2023 21:23

Der FC Kurd traf am Samstag in der 11. Runde der 1. Klasse A in Wien auf den FC Mariahilf. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel und wurden dieser Rolle auch gerecht. Die Heimischen schossen den Gegner mit 12:1 aus dem Stadion. Dabei stand es zur Pause nur 3:1. Erst im zweiten Durchgang zerbrachen die Gäste.

Schnelles Tor

Bereits in der 12. Minute erzielte Rashad Shexo das erste Tor für Kurd Wien, und die Heimmannschaft ging früh in Führung. Es folgte ein schnelles zweites Tor, als Alan Ramo in der 30. Minute das 2:0 für Kurd Wien erzielte. Mariahilf kämpfte hart und konnte in der 42. Minute durch Marcel Tomek aufholen und den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielen. Doch Kurd Wien ließ sich nicht beirren und baute ihre Führung in der ersten Halbzeit weiter aus. Helem Suliman schoss in der 45+2. Minute das 3:1 für die Gastgeber.

Kurd bärenstark

Die zweite Halbzeit begann genauso actiongeladen wie die erste, und Helem Suliman ließ erneut sein Können aufblitzen, indem er in der 50., 53., 65., 68., und 70. Minute fünf weitere Tore für Kurd Wien erzielte. Alan Ramo gesellte sich zu ihm und trug ebenfalls zum Sieg seines Teams bei, indem er in der 72., 75. und 80. Minute drei weitere Tore erzielte.

Mariahilf konnte in der zweiten Halbzeit kein weiteres Tor erzielen, und das Spiel endete schließlich mit einem beeindruckenden 12:1-Sieg für Kurd Wien. Ein spektakuläres Spiel, das den Fans in Erinnerung bleiben wird.

Kurd Wien zeigte eine beeindruckende Leistung und dominierte das Spielfeld, während Mariahilf Schwierigkeiten hatte, sich gegen die überlegene Mannschaft durchzusetzen. Ein denkwürdiger Sieg für Kurd Wien in dieser Begegnung.

Aufstellungen:

Kurd Wien: Jahed Ali, Awal Atseku, Zakaria Alhamad al Frih, Mohamed Zetoun (K), Larbi El Gouadi, Alan Ramo, Helem Suliman, Samir Kassoum, Rashad Shexo, Mohammed Osman, Rezan Othman



Ersatzspieler: Ahmad Addikr, Khaled Alshuekh, Rauan Zlfo, Mohamad Domo, Mustafa Bahjat



Trainer: Mohamed Zetoun

Mariahilf: Nico Brnoviak, Alexander Krach, Irfan Konjuhi, Moslim Sardari, Milos Nikolic, Bilal Pehlivan, Marcel Tomek (K), Max Geromin, Marco Vogler, Markus Jose, Valentin Petzelbauer



Ersatzspieler: Emirhan Uygun, Emre Saidov, Danijel Petrovic, Luan Selca, Raoul Plieseis



Trainer: Jürgen Sladek

