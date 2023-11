Wie Lokomotive: SC Gradisce braust über Wien United Grasshoppers 05 hinweg

Details Montag, 06. November 2023 19:54

Gradisce hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Wien United Grasshoppers 05 das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 9:1 für SC Gradisce. Gradisce setzte sich standesgemäß gegen Wien United Grasshoppers 05 durch.

Grasshoppers inferior

SC Gradisce erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Daniel Kristl traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Marco Rauscher den Vorsprung der Gäste. Das 1:2 von Wien United Grasshoppers 05 stellte Roland Tomaschitz sicher (16.). Doppelpack für Gradisce: Nach seinem ersten Tor (17.) markierte Dominic Kratochvil wenig später seinen zweiten Treffer (22.). Zwei schnelle Treffer von Kristl (24.) und Gabriel Caiman (30.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten des Tabellenprimus. In der ersten Hälfte lieferte Wien United Grasshoppers 05 eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete.

Gradisce macht weiter

Rauscher überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:1 für SC Gradisce (54.). Für das 8:1 und 9:1 war Kratochvil verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (72./84.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr Gradisce einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Nach der klaren Pleite gegen SC Gradisce steht Wien United Grasshoppers 05 mit dem Rücken zur Wand. Die Hintermannschaft von Wien United Grasshoppers 05 steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 48 Gegentore kassierte das Heimteam im Laufe der bisherigen Saison. Wien United Grasshoppers 05 musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Wien United Grasshoppers 05 insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Wer soll Gradisce noch stoppen? SC Gradisce verbuchte gegen Wien United Grasshoppers 05 die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse A weiter an. Mit nur neun Gegentoren stellt Gradisce die sicherste Abwehr der Liga. Neun Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Gradisce.

Mit 27 Punkten auf der Habenseite herrscht bei SC Gradisce eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Wien United Grasshoppers 05 nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Wien United Grasshoppers 05 tritt am kommenden Samstag bei ASK Erlaa Torpedo 03 an, Gradisce empfängt am selben Tag Penzinger SV.

Aufstellungen:

Wien United Grasshoppers 05: Rei Hysenji, Raphael Göttfried, Johann Aumüller, Jan Brem, Aitor Sainz Martinez, Roland Tomaschitz, Florian Braun (K), Sebastian Szalay, Robin Scheibe, Gesi Hysenji, Ergin Kongo



Ersatzspieler: Pablo Ortunez Brettes, Omid Haghanipour, Roland Lassacher, Patrick Schrefel



Trainer: Patrick Schrefel

Gradisce: Christian Planitzer - Dominik Direder, Mattias Hahn, Daniel Kristl, Christoph Martin - Michael Bender (K), Marwin Mitteregger, Laurenz Hajek - Marco Rauscher, Gabriel Caiman, Dominic Kratochvil



Ersatzspieler: Oliver Schwammenschneider, Salah Afify, Manfred Drnovsky, Philipp Schroll, Bastian Pacult



Trainer: Maximilian Münzer , BA

1. Klasse A: Wien United Grasshoppers 05 – SC Gradisce, 1:9 (1:6)

84 Dominic Kratochvil 1:9

72 Dominic Kratochvil 1:8

54 Marco Rauscher 1:7

30 Gabriel Caiman 1:6

24 Daniel Kristl 1:5

22 Dominic Kratochvil 1:4

17 Dominic Kratochvil 1:3

16 Roland Tomaschitz 1:2

15 Marco Rauscher 0:2

6 Daniel Kristl 0:1

