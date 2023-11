Drei Gelb-Rote Karten: SV Rojava feiert klaren Sieg beim Penzinger SV

Details Montag, 06. November 2023 20:43

Mit Penzinger SV und SV Rojava trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Penzinger SV schien SV Rojava aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Detail: Bei Penzing wurden drei Spieler mit Gelb-Rot ausgeschlossen.

Führung für Rojava

Für den Führungstreffer von SV Rojava zeichnete Essam Habib verantwortlich (23.). Numerisch ins Hintertreffen geriet Penzinger SV in der 37. Minute, als Florent Berbati mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Im ersten Durchgang hatte SV Rojava etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine.

Klare Sache

Avan Murad beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (48.). Für das 3:0 von SV Rojava sorgte Habib, der in Minute 76 zur Stelle war. Durch den Platzverweis von Matthias Koppmann geriet Penzinger SV in der 76. Minute in doppelte Unterzahl. Die Lage war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits so hoffnungslos, dass dies kaum einen Unterschied machte. Dann sah auch noch Helmut Cesnek in der 77. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für die Heimmannschaft gelaufen. Aref Khalaf stellte schließlich in der 85. Minute den 4:0-Sieg für SV Rojava sicher. Am Ende verbuchte SV Rojava gegen Penzinger SV einen Sieg.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt Penzinger SV den vierten Platz in der Tabelle ein. Die gute Bilanz von Penzinger SV hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Penzinger SV bisher sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Durch die drei Punkte gegen Penzinger SV verbesserte sich SV Rojava auf Platz drei. Offensiv sticht SV Rojava in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 47 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg baute SV Rojava die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Rojava sieben Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. SV Rojava befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Kommenden Samstag (14:00 Uhr) tritt Penzinger SV bei SC Gradisce an, schon einen Tag vorher muss SV Rojava seine Hausaufgaben bei FC Akdenizgücü Wien erledigen.

Aufstellungen:

Penzinger SV: Andrew Pollock - Filip Milanov, Ugljesa Cuso, Florent Berbati - Matthias Koppmann, Mario Jovanoski, Miriton Ujkani (K), Gerrit Rodiek, Patrick Berghofer - Labinot Ujkani, Michael Nowak



Ersatzspieler: Adnan Felic, Erwin Lehner, Ernesto Hernandez Barrera, Omar Hassan, Armin Lehner



Trainer: Helmut Lenz

Rojava: Ahmed Kornasan, Aras Ismail, Umer Almustafa, Abdullah Al Psies (K), Ahmed Suleyman, Mahamed Araale, Essam Habib, Aref Khalaf, Abdul Satar Abdullah, Ahmed Ali Ayyan, Avan Murad



Ersatzspieler: Mohamad Shekhi, Yaasin Mohamud, Mohamad Alali, Haider Khatee, Hassan Kenyo, Bashir Mohamud



Trainer: Sanad Romi

1. Klasse A: Penzinger SV – SV Rojava, 0:4 (0:1)

85 Aref Khalaf 0:4

76 Essam Habib 0:3

48 Avan Murad 0:2

23 Essam Habib 0:1

