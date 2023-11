Verrückter Schlagabtausch zwischen FC Akdenizgücü Wien und SC Gradisce

Details Freitag, 24. November 2023 21:04

In der 14. Runde der 1. Klasse war der Tabellenführer SC Gradisce zu Gast bei der von FC Akdenizgücü Wien. An einem regnerischen Abend und unter schlechten Spielbedingungen endet die Partie mit einem glücklichen Gewinner und der SC Radisce kann wichtige drei Punkte in die Winterpause mitnehmen. Nach einem 4:1 Pausenstand für die Gäste geben die Hausherren nochmals Gas und kommen bis auf einen Treffer heran. Durch Kaltschnäutzigkeit vor dem Tor reicht es schlussendlich für einen Sieg des Tabellenführers.

Zu früh abgeschalten und beinahe bestraft

"Nach dem 4:1 zur Halbzeit haben wir einen Gang zurückgeschalten und wurden direkt doppelt bestraft. Glücklicherweise konnten wir nochmals ins Spiel zurückfinden und die drei Punkte sicherstellen", erklärte Sportlicher Leiter Helmut Dampier."Wir hatten in Halbzeit eins noch einige um noch höher zu führen, aber wie es das Schicksal wollte, sollte daraus nochmals eine Zitterpartie werden"; fügte Dampier hinzu. "Wir waren durch das aggressive Auftreten unseres Gegners in Halbzeit zwei überrascht und das konnten sie sehr gut ausnutzen. Nach dem 6:4 war dann ein bisschen die Luft raus und die Partie hat sich einigermaßen beruhigt", berichtet Dampier. "Nächste Woche wollen wir im Cup die Gegner überraschen, aber auch gegen Red Star ein paar neue und frische Spieler bringen, um keine Verletzungen unserer Mannschaft zu provozieren. Ebenso wollen wir uns auf die Meisterschaft konzentrieren, da wir noch einige Konkurrenten haben, die auch gerne Meister werden würden und vor allem gegen die Mannschaft von Wiener Viktoria 1b einen harten Brocken haben", erklärte Sportlicher Leiter Dampier.

Wildes Hin und Her bis zum Schluss

Kurz nach Anpiff in Minute fünf lag der Gast durch einen Treffer von Dominik Direder in Front. Kurz darauf erzielte Faruk Ekinci in der 15. Minute das 1:1 . Bastian Pacult versenkte den Ball in der 16. Minute im Netz des Gastgebers. Die geglaubte Vorentscheidung führten Michael Bender und Gabriel Caiman mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Der SC Gradisce hatte die Vielzahl an Chancen genutzt und blickte siegessicher zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Mit schnellen Toren von Serhat Ekinci und Enes Simsek schlug FC Akdenizgücü Wien innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Manfred Drnovsky erlöste kurzfristig die Gäste und versenkte das Leder zum 5:3 für Gradisce. Kurz darauf machte Fatih Demir die Partie nochmals spannend und schoss den Ball zum 4:5 für Akdenizgücü Wie ein. In der 83. Minute erzielte Marco Rauscher das 6:4 für SC Gradisce. In der Nachspielzeit gelang Ibrahim Ekinci der Anschlusstreffer für FC Akdenizgücü Wien. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie blieben die Hausherren unbelohnt und holten sich in Minute 95 noch eine rote Karte ab.

Fazit zum Spiel

Die Tabelle versprach eine interessante und torreiche Partie. Bereits nach Halbzeit eins schien die Partie entschieden, doch die Hausherren gaben nicht auf und spielten in Halbzeit zwei auf und kamen bis auf ein Tor an den Tabellenführer an. Trotz der starken Aufholjagd, war der Sieg der Gäste aufgrund hoher Chancenzahl verdient. Durch die vielen nicht genutzten Chancen verspielte man fast den Sieg, konnte ihn aber doch über die Zeit bringen.

Akdenizgücü Wien: Mehmet Serttas, Tugay Ekinci, Salih Üstün, Fatih Demir, Mehmet Okatan, Faruk Ekinci, Mustafa Ekinci, Serhat Ekinci (K), Celal Yilmaz, Ümit Avci, Enes Simsek



Ersatzspieler: Ibrahim Barmaksiz, Ibrahim Ekinci, Sedat Üstün, Abdullah Ögreten, Serkan Ekinci



Trainer: Serhat Ekinci

Gradisce: Christian Planitzer - Dominik Direder, Christoph Martin, Philipp Schroll - Michael Bender (K), Manfred Drnovsky, Andreas Heid, Bastian Pacult, Laurenz Hajek - Gabriel Caiman, Dominic Kratochvil



Ersatzspieler: Oliver Schwammenschneider, Salah Afify, Maximilian Münzer, Marco Rauscher, Marwin Mitteregger, Gerald Branka



Trainer: Maximilian Münzer , BA 1. Klasse A: FC Akdenizgücü Wien – SC Gradisce, 5:6 (1:4) 95 Ibrahim Ekinci 5:6

83 Marco Rauscher 4:6

64 Fatih Demir 4:5

61 Manfred Drnovsky 3:5

56 Enes Simsek 3:4

55 Serhat Ekinci 2:4

37 Gabriel Caiman 1:4

31 Michael Bender 1:3

16 Bastian Pacult 1:2

15 Faruk Ekinci 1:1

5 Dominik Direder 0:1

