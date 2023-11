Neun Volltreffer! Yellow Star deklassiert Mariahilf

Details Samstag, 25. November 2023 21:03

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich F.C. Yellow Star Simmering und FC Mariahilf mit dem Endstand von 9:0. Yellow Star hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Führung für die Gastgeber

Haris Selimovic stellte die Weichen für F.C. Yellow Star Simmering auf Sieg, als er in Minute 16 mit dem 1:0 zur Stelle war. Für das zweite Tor von Yellow Star war Rene Mjka verantwortlich, der in der 19. Minute das 2:0 besorgte. Mit dem 3:0 von Ugur Karaca für F.C. Yellow Star Simmering war das Spiel eigentlich schon entschieden (37.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Aco Bijelic die Führung von Yellow Star aus.

Glasklare Sache

Der dominante Vortrag von F.C. Yellow Star Simmering im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. In der 63. Minute legte Bijelic zum 5:0 zugunsten von Yellow Star nach. Yellow Star schraubte das Ergebnis in der 66. Minute mit dem 6:0 in die Höhe. Bijelic (85.) und Mjka (87.) brachten F.C. Yellow Star Simmering mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Als der Referee das Spiel schließlich beendete, war die blamable Niederlage von Mariahilf besiegelt.

Yellow Star muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. F.C. Yellow Star Simmering machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem neunten Platz. Yellow Star bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten. Durch den klaren Erfolg über FC Mariahilf ist F.C. Yellow Star Simmering weiter im Aufwind.

Mit 92 Gegentreffern hat Mariahilf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zehn Tore. Das heißt, die Gäste mussten durchschnittlich 7,67 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Mit lediglich einem Zähler aus zwölf Partien steht FC Mariahilf auf dem Abstiegsplatz.

Nächster Prüfstein für Yellow Star ist SC Wiener Victoria 1b (Samstag, 16:00 Uhr). Mariahilf misst sich am selben Tag mit Yozgatspor Wien (14:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Markus Romstorfer (Sportlicher Leiter Yellow Star): "Natürlich muss man mit so einem klaren Sieg zufrieden sein. Die Mannschaft hat das super gemacht, obwohl es zunächst gedauert, bis wir ins Spiel gekommen sind."

Aufstellungen:

Yellow Star: Aleksandar Shishkov, Paul Clima, Yasin Oguz, Erdal Görüm, Haris Selimovic, Aco Bijelic, Ugur Karaca (K), Hasan Jusic, Yasin Ayvaz, Rene Mjka, Mathias Kellner



Ersatzspieler: Engin Marangoz, Gabriel Nicola Kurka, Birkan Öncül, Michael Schölss



Trainer: Anton Zieger

Mariahilf: Nico Brnoviak, Alexander Krach, Firat Uludag, Milos Nikolic, Najib Ali, Marcel Tomek (K), Max Geromin, Markus Jose, Sergio Daza Avalos, Raoul Plieseis, Valentin Petzelbauer



Ersatzspieler: Emre Saidov, Danijel Stamenkovic, Bilal Pehlivan, Teo Gutmann



Trainer: Jürgen Sladek

1. Klasse A: F.C. Yellow Star Simmering – FC Mariahilf, 9:0 (4:0)

87 Rene Mjka 9:0

85 Aco Bijelic 8:0

79 Rene Mjka 7:0

66 Erdal Goeruem 6:0

63 Aco Bijelic 5:0

42 Aco Bijelic 4:0

37 Ugur Karaca 3:0

19 Rene Mjka 2:0

16 Haris Selimovic 1:0

