Erbarmungsloses Eintracht Wien schießt SC Anatolia mit 14:1 vom Platz

Details Samstag, 25. November 2023 23:04

Einen berauschenden 14:1-Sieg fuhr FC Eintracht Wien gegen SC Anatolia ein. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Eintracht Wien wurde der Favoritenrolle gerecht und war erbarmungslos.

Klare Sache

Das Spiel begann mit leichter Verzögerung, als die Gäste den Anstoß ausführten. Schon in der 4. Minute zeigte der FC Eintracht Wien, dass sie heute gewillt waren zu dominieren. Nach einer Ecke von rechts brachte Emrah Kuloglu die Heimischen mit einem Kopfball in Führung – 1:0.

In der 19. Minute erhöhte Murat Alp nach einer präzisen Hereingabe von Kadir Celik auf 2:0. Das Spiel lief wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Gästetor, und die Gäste hatten Schwierigkeiten, sich zu entlasten. In der 26. Minute staubte Kadir Celik am langen Eck stehend ab und erhöhte auf 3:0. Die Gastgeber dominierten weiter, und in der 37. Minute schob Murat Alp den Ball zum 4:0 ein. Die erste Halbzeit endete mit einem klaren Pausenstand von 4:0 zugunsten des FC Eintracht Wien. Die Gäste hatten echte Schwierigkeiten, sich gegen die überlegene Mannschaft wehren.

Eintracht macht munter weiter

Die zweite Halbzeit begann, und es gab keine Wechsel zur Pause. Der FC Eintracht Wien setzte den Druck fort. In der 48. Minute erhöhte Murat Alp auf 5:0, gefolgt von einem Treffer von Onur Ozkol in der 51. Minute. Alp traf erneut in der 49. Minute, und Kadir Celik überlief den Torhüter in der 53. Minute und erhöhte auf 7:0. In der 55. Minute gelang SC Anatolia ein Ehrentreffer durch Alpay Acar – 7:1. Doch die Antwort des FC Eintracht Wien ließ nicht lange auf sich warten. In der 58. Minute verwandelte Mahoud Shehab sicher einen Elfmeter zum 8:1. Ein weiterer Elfmeter für die Gastgeber in der 58. Minute führte dazu, dass Emirhan Tekin das 9:1 erzielte.

Die Tore fielen weiterhin in schneller Folge. Markus Sedlacek traf in der 61. Minute, Vadi Basar in der 72. Minute, Leon Sellner in der 74. Minute, Emirhan Tekin in der 79. Minute und Vadi Basar in der 82. Minute. Das Spiel endete schließlich mit einem beeindruckenden 14:1-Sieg für den FC Eintracht Wien.

FC Eintracht Wien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Eintracht Wien bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zwölften Platz. FC Eintracht Wien bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten.

Mit 110 Gegentreffern ist Anatolia die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Abwehrprobleme der Gäste bleiben akut, sodass SC Anatolia weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Im Angriff von Anatolia herrscht Flaute. Erst zehnmal brachte SC Anatolia den Ball im gegnerischen Tor unter. In dieser Saison sammelte Anatolia bisher einen Sieg und kassierte zehn Niederlagen. Gewinnen hatte bei SC Anatolia zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sieben Spiele zurück.

Am kommenden Sonntag tritt Eintracht Wien bei Wien United Grasshoppers 05 an, während Anatolia einen Tag zuvor FC Polska empfängt.

Aufstellungen:

FC Eintracht Wien: Alexander Topic, Julius Mayer, Mahmoud Shehab, Danial Hassani, Airadin Merlaku, Markus Sedlacek, Emrah Kuloglu, Murat Alp, Kadir Celik, Vadi Basar (K), Onur Özkol



Ersatzspieler: Baki Yilmaz, Leon Sellner, Mario Radulovic, Emirhan Tekin



Trainer: Vadi Basar

Anatolia: Fatih Erbakar, Enes Celik, Alpay Acar, Mahmut Kocakale (K), Mustafa Özel, Furkan Sahin, Enes Ariöz, Cuma Misirli, Halit Erkus, Haci Celik, Adil Sahin



Ersatzspieler: Hüseyin Kocakale, Ercan Kocakale, Oguz Kocakale, Seyit Sakarya, Emirhan Kotuk



Trainer: Satilmis Kirilmaz

1. Klasse A: FC Eintracht Wien – SC Anatolia, 14:1 (4:0)

85 Vadi Basar 14:1

83 Emirhan Tekin 13:1

77 Markus Sedlacek 12:1

74 Leon Sellner 11:1

73 Vadi Basar 10:1

62 Markus Sedlacek 9:1

55 Alpay Acar 8:1

54 Kadir Celik 8:0

53 Mahmoud Shehab 7:0

51 Onur Oezkol 6:0

49 Murat Alp 5:0

37 Murat Alp 4:0

26 Kadir Celik 3:0

19 Murat Alp 2:0

4 Emrah Kuloglu 1:0

