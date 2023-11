10:0! FC Kurd Wien spielt Wien United Grasshoppers 05 an die Wand

Details Sonntag, 26. November 2023 20:19

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte FC Kurd Wien Wien United Grasshoppers 05 mit 10:0 überrannt. FC Kurd Wien setzte sich standesgemäß gegen Wien United Grasshoppers 05 durch.

Blitzstart für Kurd

FC Kurd Wien erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Lezkin Ali traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Mohamed Zetoun (10.). Mit dem 3:0 von Mohammed Osman für FC Kurd Wien war das Spiel eigentlich schon entschieden (19.). Zwei schnelle Treffer von Zetoun (20.) und Osman (25.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von FC Kurd Wien. Die Pausenführung von FC Kurd Wien fiel deutlich wie verdient aus.

Klare Sache

FC Kurd Wien ließ in der Folge nicht locker und markierte weitere Tore in Person von Tschakdar Ali (55.), Osman (61.) und Helem Suliman (67.). Rauan Zlfo (73.) und Suliman (78.) brachten FC Kurd Wien mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Am Ende ließ FC Kurd Wien kein gutes Haar an Wien United Grasshoppers 05 und siegte außerordentlich hoch.

Nach dem errungenen Dreier hat FC Kurd Wien Position drei der 1. Klasse A inne. Prunkstück von FC Kurd Wien ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst elf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. FC Kurd Wien weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. FC Kurd Wien befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Die Abwehrprobleme von Wien United Grasshoppers 05 bleiben akut, sodass der Gast weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Wien United Grasshoppers 05 liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 58 Gegentreffer fing. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Wien United Grasshoppers 05 alles andere als positiv. Nach dem fünften Fehlschlag am Stück ist Wien United Grasshoppers 05 weiter in Bedrängnis geraten. Gegen FC Kurd Wien war am Ende kein Kraut gewachsen.

Nächster Prüfstein für FC Kurd Wien ist Penzinger SV (Sonntag, 16:15 Uhr). Wien United Grasshoppers 05 misst sich am selben Tag mit FC Eintracht Wien (12:00 Uhr).

Aufstellungen:

Kurd Wien: Tschakdar Ali, Zakaria Alhamad al Frih, Mohamed Zetoun (K), Rauan Zlfo, Larbi El Gouadi, Lezkin Ali, Alan Ramo, Mohammed Osman, Samir Kassoum, Rezan Othman, Mohamed Haboush



Ersatzspieler: Jahed Ali, Ahmad Addikr, Awal Atseku, Rashad Shexo, Helem Suliman, Kiwan Zlfo



Trainer: Mohamed Zetoun

Wien United Grasshoppers 05: Octavian Blaj, Johann Aumüller, Jan Brem, Kosma Terpilowski, Luis Angel Vera Parada, Aitor Sainz Martinez, Roland Tomaschitz, Abdullah Naief, Florian Braun (K), Sebastian Szalay, Ergin Kongo



Ersatzspieler: Raphael Göttfried, Roland Lassacher, Gesi Hysenji



Trainer: Patrick Schrefel

1. Klasse A: FC Kurd Wien – Wien United Grasshoppers 05, 10:0 (5:0)

78 Helem Suliman 10:0

73 Rauan Zlfo 9:0

67 Helem Suliman 8:0

61 Mohammed Osman 7:0

55 Tschakdar Ali 6:0

25 Mohammed Osman 5:0

20 Mohamed Zetoun 4:0

19 Mohammed Osman 3:0

10 Mohamed Zetoun 2:0

2 Lezkin Ali 1:0

