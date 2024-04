SC Anatolia gewinnt verrückte Partie gegen Wien United 05 und gibt Rote Laterne ab

Details Montag, 22. April 2024 19:15

Anatolia holte die Big Points im Kellerduell gegen Wien United 05 durch einen 5:4-Sieg. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Wien United 05 hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 11:0 durchgesetzt. Damit feiert Anatolia den zweiten Saisonsieg und lässt das Tabellenende hinter sich.

Blitzstart für Anatolia

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC Anatolia bereits in Front. Hozan Mohammed markierte in der ersten Minute die Führung. Enrique Velasco Panos schoss für Wien United 05 in der 15. Minute das erste Tor. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Aitor Sainz Martinez schnürte einen Doppelpack (23./30.), sodass der Tabellenletzte fortan mit 3:1 führte. Kurz vor der Pause traf Mohammad Mahmoud für Anatolia (44.). Zur Pause wusste Wien United 05 eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Wien United antwortet zu spät

SC Anatolia trumpfte auf und Muaamar Alhamed (65.), Halit Erkus (70.) und Adham Basho (75.) drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten auf 5:3. Mit dem dritten Treffer von Martinez rückte Wien United 05 wieder ein wenig an Anatolia heran (91.). Letztlich nahm SC Anatolia gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

Wann bekommt Wien United 05 die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Anatolia gerät man immer weiter in die Bredouille. Wien United 05 musste schon 99 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Die Gastgeber mussten sich nun schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Wien United 05 insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die sportliche Misere – in den letzten 14 Spielen gelang Wien United 05 kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Wien United 05 nur auf Rang 15.

SC Anatolia verbuchte drei Punkte und verließ damit die letzte Tabellenposition. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gasts ist deutlich zu hoch. 166 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse A fing sich bislang mehr Tore ein. In dieser Saison sammelte SC Anatolia bisher zwei Siege und kassierte 17 Niederlagen. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Anatolia, der nach nunmehr 14 sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist SC Anatolia zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Während Wien United 05 am kommenden Sonntag FC Akdenizgücü Wien empfängt, bekommt es Anatolia am selben Tag mit Penzinger SV zu tun.

Stimme zum Spiel

Ali Kocakale (Sportmanager SC Anatolia): "Wir freuen uns sehr über den Sieg. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Ich bin wirklich sehr glücklich. Die Jungs sind zu einer Mannschaft geworden. So kann es weitergehen."

Aufstellungen:

Wien United 05: Ignacio Blasco Alis, Rei Hysenji, Omid Haghanipour, Jan Brem (K), Arda Kanar, Markus Brenner, Luis Angel Vera Parada, Aitor Sainz Martinez, Carlos Arevalo Alcon, Enrique Velasco Panos, Tim Füsser



Ersatzspieler: Tomas Masson, Kosma Terpilowski, Kenneth Andres Villagran Castillo



Trainer: Patrick Schrefel

Anatolia: Fayaz Al Hamad, Adham Basho, Mohammad Mahmoud, Lamee Al Hasan, Murad Shawish, Alp Teber, Hozan Mohammed, Adil Sahin, Oguz Kocakale (K), Yunis Alshammari, Muaamar Alhamed



Ersatzspieler: Ibrahim Romi, Ahmadammar Attar, Halit Erkus



Trainer: Satilmis Kirilmaz

1. Klasse A: Wien United 05 – SC Anatolia, 4:5 (3:2)

91 Aitor Sainz Martinez 4:5

75 Adham Basho 3:5

70 Halit Erkus 3:4

65 Muaamar Alhamed 3:3

44 Mohammad Mahmoud 3:2

30 Aitor Sainz Martinez 3:1

23 Aitor Sainz Martinez 2:1

15 Enrique Velasco Panos 1:1

1 Hozan Mohammed 0:1

