SV Rojava im Torrausch - 8:1-Sieg gegen FC Mariahilf

Details Montag, 22. April 2024 19:42

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SV Rojava und FC Mariahilf mit dem Endstand von 8:1. SV Rojava setzte sich standesgemäß gegen Mariahilf durch. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. SV Rojava hatte mit 10:1 gewonnen. Rojava bleibt Tabellenführer Gradisce im Nacken und hat ein Spiel weniger.

Schnelle Führung

Ein Doppelpack brachte die Heimmannschaft in eine komfortable Position: Somar Khaluf war gleich zweimal zur Stelle (16./18.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Shukri Muhajer in der 24. Minute. Bis zur Pause hielt die Defensive von FC Mariahilf dicht, sodass sich der Vorsprung von SV Rojava nicht weiter vergrößerte.

Glasklare Sache

Die Vorentscheidung führten Chourach Ahmad (50.) und Isa Abdelrahman (55.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Für das 6:0 und 7:0 war Ayham Ahmo verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (59./63.). Bruno Hötsch erzielte in der 65. Minute den Ehrentreffer für Mariahilf. Ali Al Satuf war es, der kurz vor Ultimo das 8:1 besorgte und SV Rojava inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (89.). Am Ende fuhr SV Rojava einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SV Rojava bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man FC Mariahilf in Grund und Boden spielte.

SV Rojava machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Mit beeindruckenden 93 Treffern stellt SV Rojava den besten Angriff der 1. Klasse A. Nur viermal gab sich SV Rojava bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist SV Rojava so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Mariahilf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als sechs Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Gasts immens. 24:133 – das Torverhältnis von FC Mariahilf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 18 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Mariahilf alles andere als positiv.

SV Rojava stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei SC Wiener Victoria 1b vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt FC Mariahilf SC Gradisce.

Aufstellungen:

Rojava: Ahmed Kornasan, Hassan Kenyo, Mamun Abdelkarim Aljarba (K), Ayham Ahmo, Somar Khaluf, Ali Al Satuf, Isa Abdelrahman, Bahwez Rasul, Shukri Muhajer, Abdul Satar Abdullah, Abdullah Al Psies



Ersatzspieler: Zozan Abbas, Rodi Bazari, Chourach Ahmad, Menis Kasem, Anwar Aljazaa, Ali Alwani



Trainer: Ahmad Kousa

Mariahilf: Günther Kainer, Teo Gutmann, Alexander Krach, Sergio Daza Avalos (K), Zeiad Boulis Tahan, Andrej Todorovski, Marko Stipic, Max Geromin, Moslim Sardari, Kotaro Yui, Bruno Hötsch



Ersatzspieler: Michael Grassl, Frederic Stanek, Diego Saadaoui Srioui, Rafael Schönauer, Blazej Sporys, Said Salim



Trainer: Jürgen Sladek

1. Klasse A: SV Rojava – FC Mariahilf, 8:1 (3:0)

89 Ali Al Satuf 8:1

65 Bruno Hötsch 7:1

63 Ayham Ahmo 7:0

59 Ayham Ahmo 6:0

55 Isa Abdelrahman 5:0

50 Chourach Ahmad 4:0

24 Shukri Muhajer 3:0

18 Somar Khaluf 2:0

16 Somar Khaluf 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.