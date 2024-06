Yellow Star Simmering gewinnt 14-Tore-Spektakel gegen FC Mariahilf

Details Montag, 17. Juni 2024 13:27

Am Sonntag empfing der FC Mariahilf in der 1. Klasse A Yellow Star Simmering. In einem furiosen Spiel, das mit einem Endstand von 10:4 zugunsten der Gäste endete, wurden die Zuschauer Zeugen von insgesamt 14 Toren. Die Offensive der Gäste war kaum zu bremsen, und auch die Heimelf ließ sich nicht unterkriegen. Mann des Spiels war Gökhan Atan, der vier Tore erzielte für Yellow Star.

Furioser Start von Yellow Star

In der 16. Minute setzte Rene Mjka ein erstes Ausrufezeichen und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Der FC Mariahilf schien keinen Zugriff auf das Spiel zu bekommen und die Defensive stand unter Dauerbeschuss. Nur sieben Minuten später, in der 23. Minute, war es erneut Mjka, der den Ball im Netz unterbrachte und auf 0:2 erhöhte.

Die Angriffswelle der Gäste hielt weiter an. In der 27. Minute konnte Gökhan Atan seinen ersten Treffer des Tages erzielen und stellte auf 0:3. Nur fünf Minuten später war es Birkan Öncül, der mit einem satten Schuss das 0:4 erzielte. Die Defensive des FC Mariahilf wirkte in dieser Phase völlig überfordert. In der 34. Minute traf Atan erneut und erhöhte auf 0:5. Der Torreigen der ersten Halbzeit fand noch kein Ende, als Gökhan Atan in der 35. Minute seinen dritten Treffer erzielte und das 0:6 markierte.

Die Gastgeber hatten wenig entgegenzusetzen und es dauerte bis zur 41. Minute, als Rene Mjka zum dritten Mal an diesem Tag erfolgreich war und das 0:7 besorgte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte der FC Mariahilf dann doch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer senden. Alexander Krach erzielte in der 45. Minute das 1:7, doch die Dominanz der Gäste war bereits mehr als deutlich.

Weiteres Torfestival in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit war von einer Erholung der Gastgeber keine Spur. Yellow Star blieb offensiv stark und setzte die Heimmannschaft weiter unter Druck. In der 62. Minute stellte Rene Mjka mit seinem vierten Treffer den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 1:8. Doch ein unglücklicher Moment von Alper Serdar führte in der 67. Minute zu einem Eigentor, wodurch der FC Mariahilf auf 2:8 verkürzte.

Das Spiel wurde hitziger und in der 76. Minute sah Alper Serdar die Gelb-Rote Karte, was für eine numerische Unterlegenheit bei den Gästen sorgte. Trotzdem konnte Yellow Star in der 75. Minute durch Rene Mjka auf 2:9 erhöhen, bevor Drazen Bratanovic in der 77. Minute mit einem Treffer für den FC Mariahilf auf 3:9 verkürzte, sich jedoch sofort eine Rote Karte einhandelte und somit seine Mannschaft ebenfalls dezimierte.

Die Schlussminuten waren ebenso ereignisreich. Ugur Karaca erzielte in der 88. Minute mit einem schönen Lupfer das 3:10 für die Gäste. Der letzte Treffer des Tages gelang Kotaro Yui, der in der 90. Minute das 4:10 erzielte.

Stimmen zum Spiel:

Kevin Süss (Sportlicher Leiter Yellow Star): "Es war eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zu den vorherigen Spielen zu erkennen. Viele tolle Kombinationen wurden gespielt, aber leider wurde auch der ein oder andere vermeidbare Fehler zu viel gemacht. Dennoch freuen wir uns natürlich über die drei Punkte. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Die Burschen haben nicht aufgehört, nach vorne zu spielen. Nur so kommt dann so ein Ergebnis heraus."

Aufstellungen:

Mariahilf: Paul Blaschek, Alexander Krach, Frederic Stanek, Drazen Bratanovic, Milos Nikolic, Teo Gutmann (K), Andrej Todorovski, Kotaro Yui, Sergio Daza Avalos, Valentin Petzelbauer, Bruno Hötsch

Ersatzspieler: Michael Grassl, Rafael Schönauer, Diego Saadaoui Srioui, Moslim Sardari, Said Salim, Blazej Sporys

Trainer: Jürgen Sladek

Yellow Star: Aleksandar Shishkov - Dominik Colic, Erdal Görüm - Halil Serbes, Gökhan Atan, Alper Serdar, Birkan Öncül, Rene Mjka (K), Mathias Kellner - Ugur Karaca, Ali Kayaalp

Ersatzspieler: Julian Schuster, Henri Thiel, Sulayman Mohammadi

Trainer: Anton Zieger

