Eintracht Wien jubelt gegen Wien United 05

Details Samstag, 22. Juni 2024 22:25

Eintracht Wien sicherte sich in der 30. Runde der 1. Klasse A einen überzeugenden 2:0-Sieg gegen Wien United 05. Trotz zwei Platzverweisen in den letzten Minuten der Partie konnte das Team aus Wien den Vorsprung behaupten und einen wichtigen Sieg einfahren. Tore von Mahmoud Shehab und Kadir Celik sorgten für den Erfolg der Gastgeber.

Eintracht Wien geht in Führung

Das Spiel begann pünktlich und die Zuschauer sahen von Beginn an eine engagierte Vorstellung beider Mannschaften. Eintracht Wien zeigte früh, dass sie das Spiel in die Hand nehmen wollten und drängten Wien United 05 in die Defensive. Die erste große Chance ließ jedoch bis kurz vor der Halbzeit auf sich warten.

In der 43. Minute war es schließlich so weit: Mahmoud Shehab brachte Eintracht Wien vom Elfmeterpunkt in Führung. Der Treffer zum 1:0 war zu diesem Zeitpunkt verdient, da die Gastgeber das Spiel dominierten und die besseren Chancen hatten.

Ausbau der Führung und turbulente Schlussminuten

Mit der Führung im Rücken startete Eintracht Wien selbstbewusst in die zweite Halbzeit. Wien United 05 versuchte, mehr Druck aufzubauen, doch die Abwehr der Gastgeber stand sicher. Immer wieder gelang es Eintracht Wien, gefährliche Konter zu fahren und den Gegner in Bedrängnis zu bringen.

In der 68. Minute fiel schließlich das zweite Tor der Partie. Kadir Celik erzielte das 2:0 für Eintracht Wien nach einem schnellen Angriff über die Seite. Dieser Treffer schien die Vorentscheidung zu sein, da Wien United 05 danach kaum noch Mittel fand, um zurück ins Spiel zu kommen.

Doch die Schlussphase der Partie sollte noch einmal turbulent werden. Zunächst sah Onur Özkol von Eintracht Wien in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte nach einem harten Einsteigen im Mittelfeld. Nur fünf Minuten später folgte ihm Mohamed El-Shafei, ebenfalls von Eintracht Wien, nach einem wiederholten Foulspiel und kassierte ebenfalls die Gelb-Rote Karte. Damit musste Eintracht Wien die letzten Minuten der Partie mit zwei Mann weniger bestreiten.

Stimme zum Spiel:

Vadi Basar (Trainer Eintracht): "Das Spiel war ein krönender Abschluss einer guten Rückrunde. Wir wollten das letzte Spiel unbedingt gewinnen und es ist uns auch gelungen. Es war allerdings kein einfaches Spiel für uns, United hat gut gekämpft, sehr gut dagegen gehalten und kam auch zu einigen Chancen. Wir sind sehr froh über die 3 Punkte zum Abschluss. Wir wünschen Wien United 05 alles Gute. Schade, dass sie den Spielbetrieb einstellen müssen. Jetzt werden wir uns erholen und nächste Sasion werden wir voll angreifen."

Aufstellungen:

FC Eintracht Wien: Alexander Topic, Mahmoud Shehab, Serkan Aydogdu, Emirhan Tekin, Salman Amin Faiq, Markus Sedlacek (K), Hayri Keske, Kadir Celik, Mohamed El-Shafei, Rohollah Hakimi, Onur Özkol

Ersatzspieler: Leon Preisinger, Arif Sahin, Vadi Basar, Mario Radulovic, Furkan Aydogdu

Trainer: Vadi Basar



Wien United 05: Ignacio Blasco Alis, Arda Kanar, Omid Haghanipour, Jan Brem (K), Pablo Ortunez Brettes, Luis Angel Vera Parada, Aitor Sainz Martinez, Kosma Terpilowski, Adrian Jimenez Mendez, Gesi Hysenji, Rei Hysenji

Ersatzspieler: Carlos Arevalo Alcon, Enrique Velasco Panos, Sinan Ramani

Trainer: Patrick Schrefel

1. Klasse A: Eintracht Wien : Wien United 05 - 2:0 (1:0)

68 Kadir Celik 2:0

43 Mahmoud Shehab 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.