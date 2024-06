FC Mariahilf feiert Kantersieg gegen Yozgatspor Wien

Details Sonntag, 23. Juni 2024 20:39

Der FC Mariahilf setzte sich am Sonntag gegen Yozgatspor Wien durch. Mit einem Endstand von 5:1 zeigte sich die Heimmannschaft von ihrer besten Seite und dominierte das Spielgeschehen von der ersten Minute an. Besonders herausragend war Kotaro Yui, der allein vier Tore zum Sieg beisteuerte.

Blitzstart von Mariahilf

Bereits in der 7. Spielminute setzte Kotaro Yui das erste Ausrufezeichen. Er nutzte eine Unsicherheit in der Verteidigung von Yozgatspor Wien und erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft. Nur zwei Minuten später, in der 9. Minute, war es erneut Yui, der für das 2:0 sorgte. Die Anfangsphase gehörte klar dem FC Mariahilf. In der 12. Minute vollendete Yui seinen Hattrick und erhöhte auf 3:0. Wieder war es eine Unaufmerksamkeit der Gäste, die er eiskalt ausnutzte.

Doch damit nicht genug: In der 27. Spielminute erzielte Kotaro Yui sein viertes Tor an diesem Nachmittag. Damit ist das Spiel wohl schon in der ersten Halbzeit entschieden.

Yozgatspor Wien kann nur kurz aufblitzen

Nach der Pause startete der FC Mariahilf genauso druckvoll, wie sie die erste Halbzeit beendet hatten. In der 52. Minute traf Bruno Hötsch zum 5:0. Er ließ dem Gästetorhüter keine Abwehrchance und setzte damit den Schlusspunkt aus Sicht der Heimmannschaft. Yozgatspor Wien zeigte jedoch Kampfgeist und konnte in der 53. Minute den Ehrentreffer erzielen. Kenan Altintop war der Torschütze - er versenkt das Leder aus kurzer Distanz im Tor.

Stimme zum Spiel:

Nejlet Yalcin (Obmann Yozgatspor): "Der Gegner hat mit einer sehr jungen Mannschaft gespielt. Sie waren sehr laufstark. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Platz sehr schlecht war - deswegen haben wir auch nicht gut gespielt. Wir sind eigentlich technisch stark, aber das ging leider nicht dieses Mal. Man muss dem Gegner zum Sieg gratulieren. Das war schon in Ordnung. Das Ergebnis ist am Ende aber ein wenig zu hoch ausgefallen."

Aufstellungen:

Mariahilf: Günther Kainer, Blazej Sporys, Alexander Krach, Frederic Stanek, Milos Nikolic, Martin Zburnik, Andrej Todorovski, Kotaro Yui, Max Geromin (K), Valentin Petzelbauer, Bruno Hötsch

Ersatzspieler: Paul Blaschek, Ceyhun Yaman, Laurenz Hämmerle, Said Salim, Albin Shala

Trainer: Jürgen Sladek

Yozgatspor Wien: Sinan Kirlangic - Alpaslan Durmaz, Enes Ilhan, Ugur Ceylan - Fatih Kirmaz, Yasin Ayvaz, Kenan Altintop, Mehmet Ugurhan, Emrah Sönmez, Sevki Özdemir (K) - Tuncay Ugurhan

Ersatzspieler: Hamza Yaman, Gökhan Külekci

Trainer: Cetin Kilic

1. Klasse A: Mariahilf : Yozgatspor Wien - 5:1 (4:0)

53 Kenan Altintop 5:1

52 Bruno Hötsch 5:0

27 Kotaro Yui 4:0

12 Kotaro Yui 3:0

9 Kotaro Yui 2:0

7 Kotaro Yui 1:0

