Sieg gegen ASK Erlaa Torpedo 03 reicht SC Gradisce nicht zum Meistertitel

Es war angerichtet für ein Finale um den Meistertitel in der 1. Klasse A. SC Gradisce kämpfte im Fernduell mit FC Kurd um den Titel. SC Gradisce musste aber auf Schützenhilfe im anderen Spiel hoffen. Daraus wurde aber nichts. Zwar setzte man sich gegen ASK Erlaa Torpedo 03 mit 2:0 durch, allerdings reichte das nicht zum Titel, denn auch Kurd gewann sein Spiel, doch der Reihe nach.

Frühe Führung durch SC Gradisce

Das Spiel begann mit hohem Tempo. Die Gäste zeigten von Beginn an Offensivfußball, wusste man doch, dass man jedenfalls drei Punkte holen muss, um Meister zu werden. In der 15. Minute zahlte sich diese Dominanz aus, als Marwin Mitteregger zum 1:0 für SC Gradisce traf. Die Gäste kontrollierten das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit weitgehend.

Dann versuchten aber auch Gastgeber von ASK Erlaa Torpedo 03, ins Spiel zurückzufinden, doch sie taten sich schwer, echte Torchancen zu kreieren. Die Abwehr von SC Gradisce stand sicher und ließ kaum Raum für die Angriffe der Heimmannschaft. Mit einem Stand von 0:1 ging es schließlich in die Pause.

Chancenreiches Spiel

In der zweiten Halbzeit ging ASK Erlaa Torpedo 03 mehr Risiko, was aber auch Räume für die Gäste eröffnet. Dieser Raum führte in der 59. Minute beinahe zum 0:2, doch der Keeper hielt Erlaa im Spiel. In der 65. Minute hatten die Gäste erneut eine tolle Möglichkeit, doch der Ball ging nur knapp am Tor vorbei.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 78. Minute, als Gabriel Caiman das 2:0 für SC Gradisce erzielte. In den letzten Minuten des Spiels drängten die Gastgeber noch einmal nach vorne und hatten in der 89. Minute eine große Chance, aber der Ball ging knapp neben das Tor.

In der Nachspielzeit versuchte ASK Erlaa Torpedo 03 verzweifelt, noch ein Tor zu erzielen, doch die Abwehr von SC Gradisce hielt stand. Mit dem Schlusspfiff in der 95. Minute war der 2:0-Sieg für die Gäste besiegelt.

Stimme zum Spiel:

Helmut Dampier (Sportlicher Leiter Gradisce): "Unser letztes Spiel war wie zu erwarten ein Pflichtsieg. Wie zu Beginn des Frühjahrs hatte ich recht, dass man Minimum 70 Punkte für den Meistertitel benötigt. Im Herbst werden die Karten neu gemischt. Ich bedanke mich bei den Fans, die uns immer lautstark unterstützen. Ich denke, dass wir auch heute wieder verdient gewonnen haben. Jetzt geht es in die Sommerpause, auf die wir uns schon sehr freuen."

Aufstellungen:

ASK Erlaa Torpedo 03: Florian Edlmayer, Sanel Alibegovic, Abdalle Mohamud, Samed Günay, Cafer Cakir (K), Michal Radajczyk, Ahmed Hassan, Yusuf Ertugrul, Luca Laimer, Elias Schemel, Patrick Makocki

Ersatzspieler: Emin Muranovic, Ahmad Muuse, Mustafa Abdel-Hamied, Alexander Hora

Trainer: Thomas Hlusicka



Gradisce: Christian Planitzer - Mattias Hahn, Christoph Martin, Hüseyin Ulucan - Dominik Polster, Michael Bender (K), Marwin Mitteregger, Bastian Pacult, Laurenz Hajek - Marco Rauscher, Gabriel Caiman

Ersatzspieler: Oliver Schwammenschneider, Andreas Heid, Manfred Drnovsky, Salah Afify, Furkan Kellerlioglu, Lukas Übeleis

Trainer: Maximilian Münzer , BA

1. Klasse A: ASK Erlaa Torpedo 03 : Gradisce - 0:2 (0:1)

78 Gabriel Caiman 0:2

15 Marwin Mitteregger 0:1

