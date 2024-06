FC Kurd Wien bleibt gegen Penzinger SV eiskalt und sichert sich Meistertitel

Details Sonntag, 23. Juni 2024 21:15

Der FC Kurd Wien setzte sich mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen den Penzinger SV durch und holte sich damit im Titelshowdown - Gradisce kämpfte im Fernduell um Platz 1 - in der 1. Klasse A den Titel. Bereits in der ersten Halbzeit legte die Heimmannschaft den Grundstein für den Erfolg und konnte in der zweiten Hälfte das Ergebnis weiter ausbauen.

Frühe Führung durch Lezkin Ali

Die Heimmannschaft ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, wer die bessere Mannschaft auf dem Platz war. Bereits in der 26. Minute gelang es dem FC Kurd Wien, das erste Tor des Spiels zu erzielen. Lezkin Ali war der Torschütze, der seine Mannschaft mit einem Kopfball zum 1:0 in Führung brachte. Dieser Treffer setzte den Penzinger SV unter Druck, der nun gezwungen war, offensiver zu agieren.

Die Gäste versuchten, auf den Rückstand zu reagieren, konnten jedoch keine zwingenden Chancen kreieren. Die Abwehr des FC Kurd Wien stand sicher und ließ kaum Möglichkeiten zu. Die erste Halbzeit endete mit einer knappen 1:0-Führung für die Hausherren.

Tore in der zweiten Halbzeit sichern den Sieg

Die zweite Halbzeit begann, und der FC Kurd Wien setzte seine druckvolle Spielweise fort. In der 68. Minute gelang es Mohammed Osman, das 2:0 zu erzielen - mit einem direkt verwandelten Freistoß. Der FC Kurd Wien erhöhte in der 72. Minute mit einem direkten Freistoß auf 3:0. Diesmal war es Mohamed Zetoun, der sich in die Torschützenliste eintragen konnte.

Der FC Kurd Wien kontrollierte das Geschehen weiter und ließ den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen. In der 80. Minute setzte Helem Suliman den Schlusspunkt und erzielte nach einem schönen Solo das 4:0. Mit diesem Tor besiegelte er den klaren Sieg für seine Mannschaft. Damit sichert sich Kurd im letzten Saisonspiel den Meistertitel.

Stimme zum Spiel:

Abdullah Mousa (Sektionsleiter Kurd Wien): "Wir sind mit dem Ziel, den Titel zu gewinnen, in das Spiel gegangen und haben das Spiel mit der Unterstützung unserer anwesenden Fans, und es waren ungefähr 1.000 Fans, geschafft. Ich bin natürlich wie die Mannschaft und alle Beteiligten sehr glücklich über die drei Punkte und den Meistertitel. Ich denke, dass wir auch verdient ganz oben stehen. Gratulation aber auch an Gradisce - sie haben uns einen heißen Kampf geliefert. Jetzt geht es in die Sommerpause und wir freuen uns auf die neue Saison, auf die wir uns natürlich bestens vorbereiten werden."

Aufstellungen:

Kurd Wien: Tschakdar Ali, Larbi El Gouadi, Zakaria Alhamad al Frih, Mohamed Zetoun (K), Mohamed Haboush, Mohamed Elhadad, Lezkin Ali, Mohammed Osman, Rezan Othman, Awal Atseku, Matin Hussein

Ersatzspieler: Jahed Ali, Rashad Shexo, Helem Suliman, Dahoud Youssef, Saleh Amo, Hoschyar Hassan

Trainer: Tambi Rich

Penzinger SV: Matthias Koppmann - Metehan Karakoyun, Ugljesa Cuso, Florent Berbati, Michael Rumpold - Mijo Brdanovic, Istvan Bertok, Mario Jovanoski, Erwin Lehner, Miriton Ujkani (K) - Michael Nowak

Ersatzspieler: Daniel Egger, Bekir Özay, Fraidun Jakubi, Bastian Sturm

Trainer: Helmut Cesnek

1. Klasse A: FC Kurd Wien : Penzinger SV - 4:0 (1:0)

80 Helem Suliman 4:0

72 Mohamed Zetoun 3:0

68 Mohammed Osman 2:0

26 Lezkin Ali 1:0

